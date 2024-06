Rotary club Bamako avenir et espoir en rouge organisent un dîner gala caritative pour soutenir la lutte contre la drépanocytose et venir en aide aux victimes.

Le dîner gala à caractère caritative en faveur des personnes atteintes de la drépanocytose, organisé par Rotary club Bamako avenir et espoir en rouge pour lutter contre la drépanocytose se tiendra très prochainement et va tourner autour des notions rassembleuses de la solidarité, de la cohésion et d’unité pour lutter contre cette maladie.

Première maladie génétique au monde qui affecte très majoritairement les populations des pays d’Afrique subsaharienne, la drépanocytose a été reconnue par les Nations-Unies comme problème de santé publique en 2008. Cependant, l’insuffisance de financements dédiés et l’engagement encore timide des pouvoirs publics et des partenaires au développement n’ont pas permis de répondre aux besoins élémentaires de la population touchée par cette pathologie.

Dans son intervention, le représentant d’Espoir rouge, Souleymane Sanou, a exhorté l’ensemble des partenaires à s’investir dans la logique de solidarité, pour le renforcement du combat contre la drépanocytose.

En ce qui concerne l’organisation du dîner gala, M. Sanou dira qu’une commission est mise en place pour suivre et évaluer l’utilisation correcte des fonds alloués. A l’entendre, des dispositions seront prises avec toutes les parties prenantes pour soutenir les familles en situation de précarités, doter les structures en la matière de matériels adéquats pour une prise en charge efficace. Investir dans la formation des personnels médicaux, l’autonomisation et la pérennisation de recherche en matière de drépanocytose, développer une campagne de sensibilisation auprès des populations, la connaissance et la compréhension des comportements et actions de prévention et de promotion de la santé, promouvoir l’approche communautaire et le partenariat avec les acteurs clés de la société civile afin de répondre au mieux aux besoins de santé globale, dans le respect des diversités culturelles et de la dignité de chacun. “C’est en allant du bas vers le haut, en planifiant conjointement nos actions, en coordonnant judicieusement nos efforts que nous allons maximaliser nos performances au bénéfice des populations les plus vulnérables, a expliqué M. Sanou.

Mamedy Bruno Sidibé, Vice-Président de Rotary club Bamako avenir, expliquera que les tarifs de participation qui dépassent le coût du plat seront fixés pour pouvoir faire des bénéfices. Il y aura également l’organisation des tombolas, des demandes d’aide à des personnes de bonne volonté seront effectuées, dit-il.

Quant aux deux conférenciers du jour, professeur de la pédiatrie générale, Pr. Diakité et Dr. Mamoutou Konaté, psychologue, ont longuement entretenu les participants sur la maladie de la drépanocytose, les causes, les conséquences ainsi que les pistes de solutions pour l’éviter. Toutefois, ces derniers ont beaucoup insisté sur la nécessité de faire le dépistage.

Ibrahima Ndiaye

