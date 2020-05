Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et pour permettre aux fidèles musulmans de bien passer le mois de carême, la société Ciments et Matériaux du Mali (CMM) a procédé, le jeudi 23 avril, à une remise de denrées alimentaires et de kits d’hygiène aux populations de Diago, Dio-Gare, Kambila et à la mosquée de l’Ecole Nationale de Police.

Le Mali, à l’instar de plusieurs pays du monde, est frappé par une crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus. La société Ciments et Matériaux du Mali (CMM), ayant pris la mesure de son impact, a effectué une série de donations à des populations vulnérables dans le cercle de Kati. La délégation conduite par son Responsable du Département commercial, Mohamed Diallo, s’est tour à tour rendue à Diago, Dio-Gare, Kambila et à l’Ecole Nationale de Police pour la remise de kits sanitaires et des denrées de première nécessité.

Le don était composé de 30 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, de kits de lavage des mains, de cartons de savon et d’eau de javel. Sa valeur est estimée à plus de 20 millions de FCFA.

Selon le maire de Diago, Kassim Mamary Coulibaly, depuis l’apparition de la maladie, la société CMMa dépêché une équipe pour sensibiliser la population et expliquerles différents comportements à adopter pour éradiquer la maladie. « Cette donation va soulager les couches vulnérables de notre village », a-t-il déclaré avant d’inviter sa population au respect des mesuresbarrières.

A Dio-Gare, le maire Daouda Kané a, au nom de tous les membres du Conseil communal et des populations, remercié les généreux donateurs. « Ce don essentiellement constitué de denrées alimentaires et de kits d’hygiène va largement contribuer à la réussite de notre mission d’assistance sociale. Cette mission que nous sommes en mesure d’effectuer quotidiennement ne serait pas possible sans l’aide de donateurs aussi compatissantsque vous », a-t-il martelé.

Il a assuré aux donateurs queles kits et aliments seront distribués aux plus démunis afin de leur redonner le sourire. « C’est avec des sociétés comme CMMque nous pouvons accompagner, surtout en cette période difficile, les personnes vulnérables et leur permettre de vivre une vie meilleure », s’est-il réjoui.

Le maire de Kambila, Georges Kané,a relevé qu’avec le couvre-feu plusieurs activités ont été freinées et que la vie devient difficile pour plusieurs familles. « A travers ce geste, nous nous engageons à respecter les mesures barrières afin de freiner l’expansion de la maladie dans le cercle de Kati en général etsingulièrement dans la commune deKambila ».

Après ces villages du cercle de Kati, la délégation, de retour à Bamako, a fait une escale à l’Ecole Nationale de Police où elle a remis 50 sacs de riz et 10 sacs de sucre à la mosquée dudit groupement. « Ce don va nous permettre, surtout en cette situation difficile, d’offrir des repas aux fidèles musulmans lors des ruptures du jeûne », a souligné l’imam Modibo Keïta, et de poursuivre« la crise sanitaire a engendréune crise économique et ce n’est pas facile pour beaucoup de musulmans en cette période ».

Pour le chef de la délégation de la société Ciments et Matériaux du Mali, Mohamed Diallo, ces dons visent à aider les couches vulnérables de Diago, Dio,Kambila et de la mosquée de l’Ecole Nationale de Police à faire face à la pandémie et à mieux préparer le mois de carême. Il a invité les populations à respecter la distanciation sociale et à se laver régulièrement les mains.

Implantée en 2004 au Mali, la société Ciments et Matériaux du Mali (CMM) est une société spécialisée dans le négoce de ciment de haute qualité. Pour promouvoir le développement du secteur industriel, ladite société a entrepris, fin 2017, la construction d’une unité de production de ciment à Diago, dans le cercle de Kati, d’une capacité annuelle initiale de 800 000 tonnes ainsi que l’exploitation d’une carrière d’ajouts de calcaire dolomitique, située à Sonityeni.

Abdoul DEMBELE

