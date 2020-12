Le Mali vit une inquiétante augmentation des cas de coronavirus depuis plusieurs semaines, et a fortiori ces trois derniers jours. D’une poignée de nouveaux cas, on est passé à plus de 150 par jour. Des chiffres largement sous-estimés en raison des très faibles capacités de test, mais qui donnent la mesure de l’accélération.

La courbe de l’évolution des cas augmente significativement depuis la mi-novembre, mais c’est au cours des tout derniers jours que les barres des 100 puis des 150 cas quotidiens ont été franchies. Sans compter tous ceux qui n’ont pas subi de test.

Après avoir envisagé des mesures plus drastiques et contraignantes comme la fermeture des écoles et des restaurants ou encore un couvre-feu nocturne, les autorités de transition ont annoncé il y a dix jours un renforcement de la prévention et des capacités de prise en charge des malades. Plus de personnels, de matériel, de médicaments. Elles ont aussi fait de nouvelles annonces ce mercredi.

La principale est venue de la présidence, dans la soirée : 91 détenus bénéficient de « grâces collectives » « pour le désengorgement des prisons ». Pas de précision sur les lieux, ni sur les identités des détenus concernés. Le Conseil des ministres a lui décidé de déployer « des comités de veille et de sensibilisation », et promis des « dispositions urgentes » « pour renforcer les moyens humains et matériels nécessaires » à la riposte.

La capitale est considérée comme le principal foyer de la seconde vague actuelle. Mais pour le Dr Modibo Doumbia, président du Conseil régional de l’ordre des médecins à Bamako, le compte n’y est pas.

Aujourd’hui, les cas que nous avons sont des cas graves. Sauf que nous n’avons pas de place aujourd’hui dans les services de réanimation. Nous avons besoin de matériels de réanimation pour prendre ces cas en charge. Ce qui fait que dans ces deux derniers jours nous avons un taux de mortalité qui est assez élevé.