Entre autres bons points marqués par le Mali en matière sanitaire les réformes entreprises liées à la prise de décision, par le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéita, rendant un certain nombre de soins et de services de Santé gratuit. Il s’agit de la prise en charge de la grossesse, de la planification familiale, des enfants de moins de 5 ans, des personnes âgées d’au moins 70 ans et la dialyse.

A la tête d’une forte délégation, le ministre malien de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, a pris part aux travaux de la 72e Assemblée mondiale de la santé qui se sont ouverts le lundi 20 mai 2019 au Palais des Nations à Genève en Suisse, en présence des représentants de 194 pays avec lesquels l’OMS collabore. C’était sous le thème : “La santé pour tous : s’engager pour une couverture sanitaire universelle”.

En qualité de chef du département de la Santé et des Affaires sociales du Mali, Michel Hamala Sidibé a, devant ses pairs ce mardi 21 mai lors d’une séance plénière, adressé au nom du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, ses remerciements les plus sincères à l’Organisation Mondiale de la Santé à travers son directeur général, Dr Tedros Adahnome Ghebreysus .

« Le Gouvernement du Mali exprime, par ma voix, toute la gratitude du peuple malien pour les appuis multiformes que l’Organisation Mondiale de la Santé apporte à notre pays en dépit d’un contexte sécuritaire particulier et d’insuffisance de ressources pour le développement de la santé », a déclaré le Ministre Sidibé.

Le chef du département de la santé a informé les participants à ce forum de la volonté du Mali d’inscrire la couverture sanitaire universelle dans son programme présidentiel d’urgence sociale pour une meilleure prise en charge des besoins de santé des populations de façon non discriminatoire. D’où l’adoption en décembre 2018 d’une loi portant institution du régime d’Assurance Maladie Universelle.

Les réformes

L’ancien patron de l’Onu Sida s’est penché sur les réformes en cours dans notre pays avec comme objectif de faire la couverture sanitaire universelle une réalité pour tous. Cette mise à jour de notre système de santé s’est matérialisée par l’adoption récente par l’Etat de la gratuité des soins. Au nombre de cinq, celles portent sur la prise en charge de la grossesse, de la planification familiale, des enfants de moins de 5 ans, des personnes de 70 ans et plus et la gratuité de la dialyse.

Efforts contre la Mortalité maternelle et infantile

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel H. Sidibé a également fait cas des efforts de notre pays à endiguer le fléau de la mortalité maternelle et infantile, qui ébranle le système de santé malien.

« En plaçant le patient au cœur des préoccupations, le Mali se fixe comme objectif dans un horizon proche, la réduction significative de la mortalité maternelle et infantile ainsi que l’élimination du paludisme, la réduction de la malnutrition sévère, le contrôle du VIH/Sida etc. Notre approche consiste à mieux prévenir les maladies, prendre correctement en charge les cas et promouvoir les bonnes pratiques en santé jusqu’au au niveau le plus périphérique possible », a assuré Michel H. Sidibé.

A en croire au Ministre de la Santé et des Affaires sociales, la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes sera un levier pour garantir l’accès équitable aux soins de santé de qualité. Ainsi regrettera-t-il : « A cet égard, il importe de retenir que malheureusement une femme meurt toutes les 3 heures des suites de couches », avant de rassurer : « La santé de la reproduction sera un axe prioritaire de nos interventions futures ».

Aussi, le Ministre a évoqué les épidémies récurrentes qui imposent à notre pays régulièrement des campagnes de vaccination dont celle contre la rougeole qui se déroule présentement sur toute l’étendue du territoire national.

Santé communautaire pour renforcer notre système de santé

« Pour l’atteinte de la couverture sanitaire universelle, le système de santé du Mali va s’appuyer fortement sur les agents de santé communautaire (ASC) pour le renforcement de la première ligne », a indiqué le Ministre Sidibé. Lequel ajouter que dans cette dynamique, le système de santé du Mali accorde une place de choix à l’épidémiologie de terrain pour renforcer l’interface avec les communautés et collecter les données fiables en temps réel.

Pour ce faire, dans la logique de la résolution de l’Union Africaine, le président de la République a donné des instructions fermes pour l’intégration des agents de santé communautaire dans le système de santé, a rappelé M. Sidibé.

Selon le Ministre Michel Hamala Sidibé, le Mali s’engage résolument à contribuer au succès de la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. « Cette opportunité en complémentarité avec l’appui de la fondation Gavi, va sans doute accélérer l’atteinte des objectifs de lutte contre ces maladies prioritaires et la vaccination », a noté le chef du département de la santé et des Affaires sociales.

Il a informé de la volonté de notre pays à travers le Président de la République de la mise en place d’un G7 Sahel Santé en collaboration avec les autres Etats membres de l’alliance Sahel.

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, tout en comptant sur l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, fonde l’espoir de faire de la Couverture maladie universelle, une réalité au bénéfice de ses populations.

Cyril ADOHOUN avec MSAS

