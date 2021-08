Lutte anticovid-19 au Mali : la BAD fait un appui d’une valeur de 720 millions FCFA

La Banque africaine de Développement (BAD) soutient les efforts du gouvernement malien dans la lutte contre le Covid-19. La banque a offert, ce vendredi 20 août 2021, un important lot d’équipements et de produits médicaux au ministère malien de la Santé et du Développement social.

15 tentes médicalisées ; 11 machines de test PCR et extracteurs d’acide nucléique ; 14 255 désinfectants pour mains et lève patients ; 2 000 kits de diagnostic de milieu de transport viral ; 4 750 bouteilles de gel désinfectant pour les mains ; 128 cartons de désinfectants, réanimateurs ; 20 cartons de tests PCR et 315 pièces de test rapide ; des lunettes de protection et de blouses ; des comprimés d’Azithromycine…

Ce lot de matériels est l’un des plus importants que le ministère de la Santé n’ait jamais reçu depuis le début de la pandémie dans notre pays. Il a été offert par la Banque africaine de Développement dans le cadre du Projet d’appui en faveur des pays membres du G5-Sahel pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un projet mis en œuvre par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). A la cérémonie de remise, le Représentant du HCR a indiqué que le coût des produits déjà réceptionnés s’élève à 503,9 millions Francs CFA.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :