Lutte contre la dengue : l’ONG AMCP-SP/ALIMA offre des lots de matériels d’une valeur de plus de 14 millions de Fcfa au CSREF de la Commune VI du district de Bamako

Afin de lutter contre l’épidémie de la dengue, l’ONG Alliance Médicale contre le Paludisme-Santé Population (AMCP-SP/ALIMA) à travers son projet « Promotion des services de Santé de Base au Mali » a procédé, le lundi 09 octobre, à la remise d’un important lot de matériels, d’un montant de plus de 14 millions Fcfa, au CSREF de la Commune V du district de Bamako. C’était sous l’égide de Dr Léa Dao, assistante au coordinateur médical, co-coordinatrice du cluster santé de l’ONG.

D’un montant de plus de 14 millions et composé d’appareils de fimucation, de tests, de kits d’hygiène, etc., ce don de l’ONG Alliance Médicale contre le Paludisme-Santé Population (AMCP-SP/ALIMA à travers son projet « Promotion des services de Santé de Base au Mali » permettra de sauver des vies humaines. C’est ce qu’a déclaré le médecin-chef adjoint, Dr Mamadou Keïta a rappelé que le CSREF, qui affirme avoir sollicité le concours de l’ONG AMCP-SP/ALIMA dans le cadre de la gestion de l’épidémie de la dengue.

Malgré l’assistance de l’Etat, la Commune VI (une commune semi-rurale) reste confrontée à d’énormes difficultés dans la lutte contre l’épidémie. C’est pourquoi réjoui-t-il : « penser à donner des moyens pour pouvoir diagnostiquer la dengue est vraiment salutaire ». C’est un geste qui va droit au cœur des praticiens de la Santé et pourrait soulager la population à lutter efficacement contre l’épidémie de la dengue qui gangrène en Afrique de l’Ouest, a insisté Dr Mamadou Diallo.

Pour Dr Léa Dao, assistante au coordinateur médical, co-coordinatrice du cluster santé de l’ONG AMCP-SP/ALIMA, cet appui permet au CSREF de renforcer ses capacités à pouvoir faire la détection et la prise en charge des pathologies qui ont un caractère vulnérable. « Si on regarde un peu le contexte actuel, on voit qu’on est en épidémie de dengue raison pour laquelle, on a appuyé en matière de kits d’hygiènes, aussi le matériel de test », a-t-elle souligné. A l’en croire, toutes les épidémies actuelles ont des connotations d’hygiènes d’où le renforcement des capacité des structures en matière d’hygiène. « On ne peut pas faire cela sans matériel et de produit d’hygiène. D’où cet appui au CSREF », justifie-t-elle.

Il faut rappeler que l’épidémie de la dengue sévit au Mali depuis quelques semaines où plusieurs cas positifs ont été enregistrés. C’est une fièvre d’origine virale provoquée par un arbovirus transmis par les moustiques.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

