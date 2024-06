Saoudatou Koné est née drépanocytaire. Lui et son jeune frère trainent cette maladie. Une maladie qui a emporté très jeune son frère aîné, Madani. Pour honorer sa mémoire et aider les drépanocytaires, elle a lancé, une association le samedi 22 juin 2024, à Kati Sikoro, Cité ATTbougou 600 logements.

L’évènement a eu lieu en présence de Mme Diarra Dingaraye Ibrahima Maïga du Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, du directeur adjoint du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose (CRLD), Yaya dit Sadio Baro, de la marraine, Mama Koné et d’une foule nombreuse.

« Madani était une personne bien aimée de tous. Un garçon plein de vie et un garçon d’une grande largesse. Nous n’avons vécu que sept ans ensemble avant que la drépanocytose ne l’emporte », a dit Saoudatou Koné, parlant de son grand frère. Et d’ajouter, « Je suis drépanocytose ainsi que mon frère cadet Mamadi, nous sommes en vie et tant qu’il y a la vie nous avons de l’espoir. C’est fort de cette conviction que nous avons décidé de créer l’association des drépanocytaires et Sympathisants-Madani pour combattre la drépanocytose aux côtés d’autres associations et mouvements afin de conjuguer nos efforts pour éradiquer cette maladie ».

Placé sous le thème « dépistage néonatal, un espoir pour l’amélioration de la qualité de vie du drépanocytaire », le lancement officiel a été inscrit dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la drépanocytose célébrée le 19 juin 2024.

Le représentant de la Cité des 600 logements de Kati Sikoro, s’est réjoui du lancement de cette association. Il a félicité et encouragé l’initiatrice avant d’inviter les habitants de la cité à rejoindre l’association et à la soutenir pour la cause des drépanocytaires.

La marraine de l’évènement, Mme Mama Koné, mère adoptive du jeune Madani, emporté par la drépanocytose, a salué l’initiative qui va permettre de soulager beaucoup de malades et leurs parents. « A travers cette association nous allons poursuivre le combat du jeune Madani qui malgré sa maladie avait toujours la bonne humeur », a-t-elle laissé entendre.

Le Directeur adjoint du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose (CRLD), Yaya dit Sadio Baro, s’est dit très heureux de prendre part au lancement officiel de l’association. «C’est un espoir de voir des jeunes s’engager dans la lutte contre la drépanocytose. Ce qui cadre bien avec les missions du centre. Former et soutenir tous ceux qui s’engagent dans la lutte contre la drépanocytose. Le Crld va soutenir l’association pour l’atteinte des objectifs car la lutte se fait à travers des associations comme celle-là. Les médecins seuls ne peuvent prendre en charge les malades très vulnérables, mais il faut l’implication des associations pour une prise en charge totale », a déclaré le directeur adjoint du Crld.

Parlant du thème, il a souligné qu’aucun enfant ne doit sortir de la maternité sans qu’on ne sache son statut. Il a terminé son intervention en rassurant que l’espoir qu’un drépanocytaire puisse vivre normalement comme un non malade est permis car plusieurs types de soins existent même s’ils ne sont pas pour le moment disponibles chez nous.

La présidente de l’association des drépanocytaires et Sympathisants-Madani, Saoudatou Koné, a remercié ses parents pour le sacrifice consentis. « La drépanocytose est une maladie génétique qui affecte les globules rouges responsables du transport de l’oxygène dans le sang. Souvent diagnostiquée à la naissance, elle se traduit par l’anémie, une grande vulnérabilité aux infections et à des crises douloureuses affectant divers organes. La drépanocytose peut entraîner des complications dont certaines sont potentiellement graves. La prévention repose sur une surveillance médicale régulière », a déclaré la présidente.

Mme Diarra Dingaraye Ibrahima Maïga du Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a salué l’initiatrice et rassuré que le département apportera son soutien à cette jeune association pour l’atteinte de ses objectifs. Elle a invité et encouragé les populations de Kati Sikoro à fréquenter les centres de santé de Kati pour faire le dépistage néonatal de la drépanocytose.

Geneviève Nedounbayel Nonyo

