Il est admis par tous que l’information et la sensibilisation de la population dans la lutte contre le Covid-19 sont capitales pour éviter de basculer dans une situation anxiogène continue.

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, en est tellement convaincu qu’il a tenu, hier, un point de presse sur la question dans les locaux de son département.

Dans son exposé liminaire, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a rendu un hommage appuyé aux agents de santé qui se battent en première ligne pour sauver des vies. Selon lui, le coronavirus est une pandémie vicieuse qu’il n’a jamais rencontrée en tant qu’acteur de la lutte contre les épidémies. Le fléau a provoqué l’arrêt de l’économie mondiale, la perte des emplois et la chute de la croissance économique à l’échelle planétaire.

Le conférencier a également rappelé les efforts fournis par le gouvernement depuis l’apparition du coronavirus dans notre pays. Il cite en exemple, la mise en place du comité scientifique, la rencontre avec les ministres de la Cedeao pour trouver des stratégies de lutte communes contre le coronavirus. D’autre part, le gouvernement a pris deux mesures à savoir : la mobilisation de 6,3 milliards de Fcfa et l’ouverture d’une ligne de crédit de 500 milliards pour faire face aux conséquences sociales et économiques de la maladie dans notre pays.

