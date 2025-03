84 personnes sont désormais édifiées sur leur état de santé s’agissant du diabète et de l’hypertension artérielle. L’information a été donnée, ce samedi 22 février 2025, par Dr Coulibaly, dans les locaux de la Clinique Médicale Lafia sise à Lafiabougou. Née du constat que le jeûne ne fait pas bon ménage avec ces maladies, cette initiative de JCI Bamako Etoile était parrainée par Abdoul Boua Maïga.

Les 84 personnes dépistées sont loin de tout risque en ce mois de Ramadan. Et pour cause, elles savent désormais si elles peuvent observer le jeun ou se retenir. Cette opportunité a été offerte par la Jeune Chambre Internationale (JCI) Bamako Etoile de la Commune IV du district de Bamako.

Le ton a été donné par une sensibilisation de la population qui s’est étendue sur deux jours. A en croire les organisateurs de l’activité, l’initiative est née d’un constat. Selon eux eux, l’année dernière, beaucoup de personnes sont décédées pendant le mois de Ramadan. A leurs dires, elles ont jeûné sans chercher à savoir si cela était possible sans dommages sanitaires.

Ledit projet a été rendu possible avec le soutien des partenaires comme la Direction générale de la Santé et de l’Hygiène publique (Dgshp), Santé diabète, la Mairie de la Commune IV etc. Placée sous le thème « Leadership et entrepreneuriat jeune pour un engagement communautaire exemplaire », l’activité avait comme slogan « Ensemble, bâtissons avec grandeur ».

Pour le directeur du projet, Siré Diarra, non moins président local de la Jeune Chambre internationale Bamako Etoile, le diabète et l’hypertension artérielle ont causé le décès de plusieurs personnes pendant le Ramadan dernier. A ses dires, cette année, ils ont procédé au dépistage pour situer chacun sur sa situation sanitaire.

Le parrain Abdoul Boua Maïga a exprimé sa réjouissance de constater l’engouement que la population a manifesté pour ce dépistage. Pour lui, c’est un pléonasme de dire que le diabète et l’hypertension artérielle sont des maladies dangereuses. De son point de vue, avant, elles attaquaient les personnes âgées de 60 ans et plus. Mais aujourd’hui, dit-il, elles touchent les jeunes.

« Ce projet vient au moment opportun, en ce mois béni de Ramadan, et avec cette grande chaleur. De ce fait, il faut sensibiliser, dépister pour prévenir et guérir de ces maladies », a laissé entendre le parrain Maïga qui pense que les initiatives de ce genre doivent être multipliées.

A sa suite, le représentant de la Clinique Lafia, Abdrahamane Tékété, a abondé dans la même veine. Il a souligné durant que pendant le Ramadan dernier, il y a eu trop de morts dus à ces maladies. Selon lui, il s’agit maintenant d’aider les gens ; leur dire s’ils peuvent observer le jeûne ou s’ils ne peuvent pas. Question donc de réduire le risque de perte en vies humaines. Une raison de plus pour monsieur Tékété de remercier les porteurs de cette noble initiative.

A noter que docteur Dantiki Sacko a tenu en haleine les candidats au dépistage afin de les sensibiliser sur lesdites maladies.

Bazoumana KANE

Commentaires via Facebook :