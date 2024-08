L’ONG Helen Keller International en partenariat avec le gouvernement du Mali a procédé, jeudi à Bamako, au lancement de la phase III du projet Transforming Lives Nutrition (Transformer les vies à travers la nutrition) pour la promotion de la nutrition maternelle infantile. C’était sous l’égide de Dr Abdoulaye Kéïta, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social.

Financé par Helen Keller International (HKI) en partenariat avec d’autre ONG, le projet Transforming Lives Nutrition (Transformer les vies à travers la nutrition) pour la promotion de la nutrition maternelle infantile s’inscrit dans le cadre de la stratégie de HKI d’améliorer la nutrition en générale et particulièrement celle des femmes et des enfants. Il s’agit, selon sa Directrice Pays, Dr Wassa Sanogo, de sauver et transformer des vies grâce à une bonne nutrition. HKI veut faire cela à travers cinq interventions essentielles : la nutrition prénatale avec la supplémentation en micronutriments multiples des femmes enceintes, l’administration de la vitamine A et le traitement vermifuge, l’alimentation complémentaire des enfants, l’allaitement maternel et enfin la prise en charge et la prévention de la malnutrition aiguë et stratégie de changement de comportement pour soutenir et améliorer l’allaitement maternel.

Le lancement de la phase III intervient après les résultats satisfaisants de la phase I et II du projet. Dans sa phase I, le projet Transforming Lives Nutrition est mise en œuvre dans les 15 aires de santé du district sanitaire de Bla. Dans sa phase II, la mise en œuvre a été faite dans les districts sanitaires de Bla (15 aires de santé) et de Baroueli (12 aires de santé). Dans sa phase III, qui s’étend du 1er mars 2024 au 30 avril 2025, le projet s’étend dans les régions de Kayes (district sanitaire de Kayes et Bafoulabé) et Koulikoro (district sanitaire de Banamba et Fana). Les districts de Bla et de Ségou continueront avec les activités, a précisé Dr Abdoulaye Kéïta, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social.

Il convient de rappeler que le lancement du projet est couplé à la rencontre du comité technique supplémentation et micronutriments multiples (MMS).

