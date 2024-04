Le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a procédé, vendredi, à Bamako au lancement des activités de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C’était sous l’égide du Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du département de la Santé et du Développement social.

La célébration mondiale de la lutte contre la tuberculose constitue une occasion pour sensibiliser l’opinion publique aux conséquences sanitaires et socio-économiques de cette maladie, de faire le point sur les efforts de prévention et de soins déjà consentis, mais surtout les actions visant à mettre fin à l’endémie mondiale de la tuberculose. Commémorée au Mali depuis 1995, la célébration de cet évènement traduit la volonté du gouvernement d’affecter beaucoup plus de ressources dans la lutte contre la tuberculose et son engagement à l’éradiquer du pays à l’horizon 2030.

Le thème retenu pour cette édition, « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose ! », relaie un message d’espoir selon lequel il est possible de se remettre sur la bonne voie et de faire reculer l’épidémie de tuberculose, en mobilisant les responsables de haut niveau, en augmentant les investissements, et en favorisant une adhésion plus rapide aux nouvelles recommandations de l’OMS.

« La tuberculose reste la deuxième cause de mortalité due à un seul agent infectieux, dépassant le nombre de décès imputables au VIH/sida », a rappelé Dr José Kavula, représentant du Représentant résidant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). C’est pourquoi, la 72e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, qui s’est tenue en 2022 à Lomé (Togo), a enclenché un dynamique puissant en faveur de l’élimination de la tuberculose, en accordant la priorité à la tuberculose chez l’enfant.

Citant le dernier rapport sur la lutte contre la tuberculose, il a indiqué que près de 2,5 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans la Région africaine en 2022, ce qui signifie qu’une personne a été infectée par cette maladie toutes les 13 secondes. Au Mali, le nombre de cas de tuberculose notifiés en 2023 est de 8266 cas contre 7897 cas en 2022. Le taux de succès thérapeutique, c’est-à-dire les malades guéris de la tuberculose est de 85% en 2022 contre 82% en 2021.

La gratuité du diagnostic et du traitement

Si la réduction du nombre de décès dus à la tuberculose est louable, il faut bien reconnaître que cette réduction reste en-deçà de la cible fixée à 75 % en 2025 dans la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose, a indiqué Dr José Kavula. Des problèmes tels que les retards de diagnostic, l’accès limité aux nouveaux outils et technologies et la menace permanente de la tuberculose multirésistante exigent une vigilance continue et des efforts soutenus. « Grâce à cette action unifiée, nous pouvons relever les défis de la tuberculose en Afrique et atteindre notre objectif qui est d’éliminer cette maladie en tant que menace pour la santé publique », a-t-il insisté.

Le gouvernement du Mali et ses partenaires, conscients de l’ampleur et de l’impact de la maladie se sont résolument engagés à mettre fin à la tuberculose, a rappelé le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Dr Abdoulaye Guindo a indiqué que l’Etat avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers a fourni des efforts pour assurer la gratuité du diagnostic et du traitement de la tuberculose à travers l’ensemble du pays.

La coordinatrice de la Cellule Sectorielle de Lutte contre la TB, le VIH et les Hépatites virales (CSLS-TBH) a mis l’accent sur le traitement de la maladie. Selon Dr Coulibaly Madina Konaté, grâce à des progrès technologiques, le temps de diagnostic est passé de deux jours à deux heures et le temps du traitement est passé de 21 à six mois.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :