Menace de variole du singe(Mpox) : La ministre de santé appelle à la vigilance

Suite à l’apparition de la variole du singe dans plusieurs pays africains, le ministre de la santé et du Développement social tire la sonnette d’alarme. Le colonel Assa Badiallo Touré, à travers un communiqué publié le jeudi 15 août dernier, appelle notamment à la vigilance tout en rassurant les Maliens que toutes les dispositions sont prises pour y faire face. La variole du singe(Mpox) est une maladie initialement présente chez l’animal, notamment chez les rongeurs en Afrique et qui circule désormais chez l’homme. Un nouveau variant de la variole découverte récemment en République Démocratique du Congo (RDC) est beaucoup plus mortel que les souches précédentes et se propage de plus en plus dans plusieurs pays. Les symptômes se manifestent généralement par une éruption et des lésions cutanées sur la bouche, le visage ou les parties génitales, souvent accompagnés de maux de tête, fièvre, fatigue et de douleurs musculaires.

Afin de faire face à cette maladie qui commence à se propager rapidement, le Centre de contrôle des maladies, CDC Afrique, a renforcé le niveau d’alerte du continent face à l’épidémie de Mpox, autrefois appelé variole du singe et l’a déclaré “urgence sanitaire publique de sécurité continentale” depuis le 13 août dernier. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également annoncé, le 14 août dernier, qu’au titre du Règlement Sanitaire International l’épidémie de variole du singe constitue une ‘’urgence de santé publique de portée internationale’’ (USPPI) suite au nombre croissant de pays africains touchés par l’épidémie.

Face à cette situation préoccupante, le ministre de la santé le colonel Assa Badiallo Touré dit suivre avec attention la situation de la recrudescence de la variole du singe (Mpox) en République démocratique du Congo (RDC) et dans un nombre croissant de pays d’Afrique. Le département rassure toutefois qu’aucun n’a signalé dans les divers établissements sanitaires et que le dispositif de surveillance a été renforcé avec la mise en alerte des 90 sites du réseau de télé dermatologie de l’hôpital de Dermatologie de Bamako. Et d’exhorter les populations à recourir aux services de santé les plus proches devant toutes manifestations cliniques (fièvre ; céphalées ; ganglions douloureux et suivi d’éruption cutanée). La population est par ailleurs appelée à redoubler de vigilance et à observer les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires.

Aly Poudiougou

