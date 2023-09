Prévention de la transmission mère-enfant du VIH : Cette lutte est-elle possible ?

Il serait quand même inimaginable de faire face à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH Sida sans passer par la sensibilisation des populations. Pour y parvenir il conviendrait selon certains, de lever toutes les barrières liées à la stigmatisation, à la discrimination dont les femmes porteuses du virus sont victimes en longueur de journée.

Cependant, cette conception bien qu’elle soutient fortement la cause féminine semble être partagée par le Haut conseil national de lutte contre le ( HCLCS) et les autorités politiques qui sont vent debout contre le fléau d’autant que des ravages dans le rang des jeunes sont importants. L’une des causes de cette maladie méconnues du grand public se repose sur la voie de la transmission mère-enfant, pendant la grossesse, au cours de l’accouchement et par l’allaitement au sein. Pour rappel, le VIH, une fois dans l’organisme humain, s’attaque à ses globules blancs et les détruit progressivement au fil des années. De même, expliquent les scientifiques, lorsqu’un nombre important de globules blancs seraient détruits, ces derniers n’arriveront plus à jouer efficacement leur rôle de défense. Ainsi, l’organisme est non seulement exposé, mais aussi et surtout devient vulnérable à toute agression. Ainsi cette faiblesse se manifeste par la baisse des cellules de défense menaçant la vie de la personne affectée. En effet, dans le cadre de la lutte contre ladite pandémie, le HCNLS et les pouvoirs publics continuent de multiplier les campagnes de sensibilisation et de l’information à l’intention des populations les motivant à collaborer avec les femmes, surtout atteintes du VIH dans leurs actions sociales voire professionnelles. ” On peut même partager les repas avec elles sans être contaminé”, rassure un spécialiste ajoutant la nécessité de leur porter assistance une fois que les besoins se présentent ” .

En somme, la question du VIH ne devrait plus être un tabou, mais une priorité collective afin de rendre possible la prévention de la transmission mère-enfant du VIH sida dans notre pays. Et les meilleurs moyens de se faire protéger sont entre autres, la fidélité du couple, éviter également l’utilisation d’instruments à usage unique surtout l’usage individuel des instruments tranchants sans oublier de procéder si possible, au test de dépistage. Car le Sida n’a pas de signes spécifiques et ne fait qu’emprunter les signes des maladies auxquelles il ouvre la voie.

Yacouba COULIBALY

Commentaires via Facebook :