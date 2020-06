Riposte COVID19 : Les ressortissants de Tombouctou se mobilisent contre la pandémie avec « Initiative COVID »

Les ressortissants de la région de Tombouctou ont mis en place un regroupement en riposte à la maladie du Coronavirus dénommé «L’initiative COVID Tombouctou-Tous Unis Nous Existons. Le lancement officiel des activités du regroupement s’est tenu ce samedi 13juin 2020 au Patronat.

–Maliweb.net- La situation de la COVID n’ est point réjouissante dans la région de Tombouctou , à la date du 12 juin, on enregistre 300 cas confirmés et des décès (16 décès). Face à ce triste tableau dans un contexte marqué par l’insuffisance des moyens techniques, matériels et humains, les ressortissants de la région décident de prendre à bras le corps la lutte contre la pandémie et faire face à la situation, en apportant leur contribution en complément pour stopper la propagation de la maladie , et soutenir la prise en charge des malades à Tombouctou et dans toute la région.

« L’Initiative COVID Tombouctou Tous Unis nous Existons » selon son coordinateur, El Hadji Baba Haïdara, « se veut une initiative en complément de celles du gouvernement pour faire face à la pandémie dans notre pays, en dépit du contexte extrêmement difficile, d’apporter son concours matériel aux efforts dans la région de Tombouctou et contribuer à la nécessaire mobilisation citoyenne générale ».

L’initiative a déjà a son actif des actions salutaires ( pulvérisation de certains endroits à caractère public, sensibilisation, distribution alimentaire aux malades..), et très prochainement la dotation de la région de 10000 boîtes d Azitrycine ,un apport destinés à 5000 malades pour un coût de 25 000 000 FCfa.

Grâce à la mobilisation de ses membres et sympathisants qui sont au Mali et de par le monde, l’initiative joue sa partition dans la lutte contre la COVID 19, aussi pour l efficacité des résultats, elle invite à une coordination des actions, ainsi l ‘initiative compte assurer la synergie et la cohérence des actions sur le terrain.

Par ailleurs, l’initiative lance un appel à l’aide pour pouvoir satisfaire ses besoins répertoriés pour l’heure : l’acheminement du matériel et des équipements ; demande d appui matériel, financier et logistique des bonnes volontés ; doter la région d une salle de réanimation avec l’équipements nécessaires ; une dotation continue en test ; le déploiement de ressources humaines qualifiées etc. Le groupement possède un compte à la BMS pour loger les contributions des bonnes volontés, il s agit du numéro : 000805101002RIB11.

L’honorable Moussa Mara et ses homologues élus de la région de Tombouctou ont tous félicité l’initiative et affirmé leur adhésion à la cause.

KhadydiatouSanogo/Maliweb.net

