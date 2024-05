Rupture courant CSREF : Pendant ces moments de grande chaleur La rupture de l’électricité dans les Centres de santé et hôpitaux inexplicable

Dans un pays où l’accès à des services de santé de qualité est déjà un défi majeur, la récente série de pannes d’électricité dans les centres de santé et dans les hôpitaux soulève des préoccupations graves et légitimes.

Alors que les citoyens se tournent vers ces établissements pour obtenir des soins médicaux vitaux, la rupture de l’alimentation électrique ou du moins le délestage électrique met en péril la vie et le bien-être de nombreux patients.

Depuis plusieurs mois, des constats font état de coupures d’électricité régulières et prolongées dans plusieurs centres de santé et hôpitaux à travers le pays. Ces pannes surviennent à des moments critiques, perturbant les opérations chirurgicales, compromettant parfois la conservation des médicaments et des vaccins, et mettant en danger la vie des patients sous assistance respiratoire ou en soins intensifs.

Le cas de l’hôpital Gabriel Touré, de l’Hôpital Somino Dolo de Mopti, de plusieurs CSREF de Bamako en sont des parfaites illustrations.

Contacter sous anonymat par nos soins, les autorités locales et les responsables d’un CSREF ont tenté de minimiser l’ampleur du problème, avançant des termes comme des « pannes techniques » ou des « difficultés d’approvisionnement » en carburant pour les générateurs de secours. Cependant, ces explications semblent insuffisantes pour justifier la fréquence et la durée des interruptions d’électricité, laissant les patients perplexes et alarmés.

Les pannes d’électricité récurrentes dans les centres de santé et hôpitaux du Mali remettent en question la capacité du gouvernement à garantir la sécurité et le bien-être de ses citoyens, en particulier les plus vulnérables. N’assistons pas à des cas de morts du fait de l’absence de courant dans des centres de santé ? Pourquoi l’autorité ne fait pas de la dotation en courant continue des structures de santé sa priorité ?

Face à cette crise, il est impératif que les autorités gouvernementales prennent des mesures immédiates et décisives pour remédier à la situation. Cela devrait inclure également des mécanismes de surveillance pour garantir que de telles pannes ne se reproduisent dans les hôpitaux et centres de santé.

L’accès à des soins de santé de qualité ne devrait jamais être compromis par des pannes d’électricité évitables, et il est temps que des mesures significatives soient prises pour protéger la santé et la sécurité de tous les Maliens.

Djibril Diallo

xxxxx

Femmes enceintes

Dans un centre de santé de référence de Bamako :

La souffrance d’une femme enceinte

La tragique histoire d’une femme enceinte confrontée à la souffrance et au danger dans un centre de santé de référence à Bamako a suscité l’indignation et la colère parmi la population.

Cette femme, arrivée dans un Centre de santé de référence de Bamako pour accoucher dans des « conditions sécurisées », a été confrontée à une réalité choquante : une rupture de courant prolongée mettant sa vie et celle de son enfant à risque.

Selon les témoignages recueillis sur place, la femme enceinte a été admise avec des contractions régulières, mais le personnel médical était confronté à une pénurie d’électricité en raison d’une panne de courant prolongée. Les tentatives d’urgence pour avoir l’électricité par le chef de centre sont restées vaines, laissant la patiente dans l’obscurité et l’angoisse.

La situation a atteint un point critique lorsque la femme enceinte a commencé à éprouver des complications pendant le travail. Le personnel médical, confronté à l’impossibilité d’utiliser des équipements vitaux en raison de l’absence d’électricité, a dû intervenir dans des conditions extrêmement difficiles pour sauver la vie de la mère et de l’enfant à naître.

Cet incident tragique soulève des questions sérieuses sur la capacité du gouvernement à assurer un accès fiable à des services de santé de qualité pour la population. La rupture de courant dans un centre de santé de référence, censé être équipé pour faire face aux situations d’urgence, expose les failles critiques dans le système de santé du pays et met en danger la vie des patients les plus vulnérables.

Face à cette situation alarmante, les citoyens et les groupes de défense des droits de l’homme ont interpellé le ministre de la Santé pour demander des comptes. Des actions immédiates sont exigées pour remédier aux lacunes dans l’infrastructure électrique des établissements de santé et pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir.

Le ministre de la Santé est appelé à prendre des mesures concrètes pour renforcer les capacités des centres de santé en matière d’approvisionnement en électricité d’urgence, de formation du personnel médical pour faire face aux situations d’urgence en cas de pannes de courant, et de mise en place de mécanismes de surveillance pour assurer la sécurité des patients.

La vie et la santé des femmes enceintes et de leurs enfants à naître ne peuvent pas être compromises en raison de négligences ou de défaillances dans le système de santé.

Mohamed Keita

