L’homme, de tout le temps, s’adonne à toute sorte d’efforts physiques pourvue qu’il parvienne à gagner son pain quotidien. Beaucoup de métiers s’avèrent dangereux pour le bien-être. Existe-t-il des professions pouvant nuire à la santé sexuelle et reproductive ? Qu’en disent les spécialistes de la santé ?

La Santé sexuelle et reproductive, est le bien-être physique et mental et la pleine jouissance et épanouissement en matière de sexualité, explique Dr. Mamadou Salia Traoré, gynécologue obstétricien au centre hospitalier et universitaire du Point G et maître de recherche.

« Evidemment, il en existe des métiers, qui nuisent à la fertilité, qui peuvent affecter la fertilité. Les métiers qui sont à risques sont ceux qui se pratiquent dans des conditions de chaleur extrême. Il y a également quelques métiers en rapport avec le sport qui peuvent parfois causer le traumatisme de certains organes génitaux. Dans le football, par exemple, souvent l’organe génital peut recevoir un coup de pieds. Et cela peut entrainer souvent à long terme des maladies qui peuvent souvent affecter la fonction génitale ».

A ceux-là, le spécialiste ajoute, spécifiquement pour les femmes, les professionnelles du sexe, le plus vieux métier du monde. « Quand on fait cette pratique, il y a des mesures à adopter. Mais, malheureusement pendant mon séjour en tant que médecin-conseiller dans une ONG et chargé de la visite régulière de ces professionnelles de sexe, j’avoue qu’elles n’utilisent pas les mesures de protection comme il se doit. C’est des gens qui prennent suffisamment de risques des fois qui peuvent les exposer à des maladies ou infections sexuellement transmissibles, qui peuvent aussi affecter leur santé et leur fonction de reproduction », dit-il.

Pour lui, la prostitution est assez codifiée pour permettre à ceux qui s’y adonnent de se protéger avec les méthodes nécessaires surtout en utilisant les préservatifs.

Et les femmes athlètes ne sont pas épargnées. La pratique excessive du sport peut aussi impacter sur la fertilité des femmes. Il leur est donc conseillé de moins pratiquer le sport, surtout pour les athlètes de haut niveau.

« Je suis devenue stérile suite à un choc reçu depuis mon enfance. Après mon mariage, après des analyses, le médecin a dit que la cause serait probablement une chute à cheval à l’adolescence », explique Oumou Berthé.

En plus des activités et des métiers, Fanta Dembélé, responsable du volet animation à Case-Sahel, une ONG intervenant dans plusieurs villages sur les questions de santé et environnement, précise qu’il y a également des comportements à éviter. « Une femme qui fume, qui boit trop ou qui se drogue finit par avoir des sècheresses intimes, avoir des difficultés de contracter une grossesse ou simplement de procréer », dit-elle.

Aminata Agaly Yattara

Cet article a été publié avec le soutien de JDH journalistes pour les Droits Humains et FIT en partenariat avec la coalition des OSC/PF et WILDAF.

