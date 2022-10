Dans un communiqué, le gouvernement annonce que le port obligatoire du casque, pour les conducteurs d’engins à 2 et 3 roues motorisés ainsi que leurs passagers, sera effectif à partir du 1er janvier 2023.Cette décision vise à éradiquer les accidents de la circulation de plus en plus fréquents avec plus de 100 cas enregistrés par mois selon les notes de la direction en charge de la Protection civile au Mali, Cette décision concerne les conducteurs des engins à 2 et 3 roues. Cette décision du gouvernement entre en vigueur le 1 janvier 2022 et sur toute l’étendue du territoire, de Kayes à Kidal.

Ainsi en a décidé les plus hautes autorités du pays, le port du casque sera exigé chez les conducteurs des engins à deux et trois roues. En revanche, cette décision va réduire les risques d’accident, les déplacements quotidiens des centres de secours, mais aussi donner un ouf à l’économie malienne. La vignette et le permis de conduire seront aussi concernés. Faut-il noter que ce décret des plus hautes autorités du pays va forcément réduire les risques d’accidents de la circulation dont les chiffres ne cessent d’augmenter annuellement.

En effet, de la même manière qu’une année s’achève, une autre commence. Le taux d’accident de la route se multiple avec ses conséquences néfastes sur les familles endeuillées et la société en général, pour pratiquement le non-respect du Code de la route.

Cette décision doit être une solution pour réduire le nombre de morts sur les routes. Depuis un moment, l’ANASER-Mali et ses partenaires sont engagés dans la sensibilisation de la population. Elle déplore de nombreux accidents concernant des motocyclistes.

L’application de cette décision n’est pas à sa première tentative. En effet, chaque fois qu’elle a été annoncée, ce fût un échec. Pour rappel, l’ex directrice générale de l’ANASER, Diadji Sacko a présidé une réunion d’information sur la mise en œuvre du plan d’action relatif au port du casque de protection. Bien avant cette réunion, le Conseil des ministres, en sa session du 15 décembre 2021, avait recommandé aux départements ministériels de rendre effectives les dispositions légales relatives au port du casque. Dans la plupart des cas d’accidents, le Code de la route n’était pas respecté, encore moins, le port du casque.

Pourquoi est-il réellement important de porter un casque étant sur les engins de 2 à 3 roues?

Le casque fait partie des accessoires intégrants d’une moto. Il ne faut surtout pas s’en passer, car c’est un matériel indispensable. Il préserve les fâcheux imprévus qui peuvent entrainer des conséquences irréversibles. Les conducteurs d’engin à deux roues, moto et bicyclette, sont les plus exposés au danger une fois sur la route.

De par leurs tailles, ces derniers sont effectivement moins visibles sur l’autoroute par rapport aux autres voitures.

Le port de casque réduit également la probabilité de décès. Les accidents à moto sont devenus de plus en plus fréquents ces derniers temps.

Il faut rappeler qu’en plus d’éviter des situations désastreuses, de nos jours, les casques sont conçus pour lutter également contre le vent et les intempéries. Les vitres sont pourvues d’antireflet pour éviter que les rayons du soleil éblouissent les yeux. Il existe le pratique- casque à moto modulable qui s’adapte facilement à n’importe quelles situations.

Assitan DIAKITE

