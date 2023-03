15è Session du CA du BRMN : Le PCA regrette les difficultés récurrentes de la Structure !

Le jeudi, 09 mars 2023, s’est tenue la 15è Session du Conseil d’Administration (CA) du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles (BRMN) du Mali. La cérémonie était présidée par le PCA Lanfia Camara, assisté par le DG, Hamma Abba. Le représentant de Programme du MIC était présent.

A l’entame de ses propos, le PCA du BRMN a rappelé que la mission essentielle de sa structure demeure la promotion de la compétitivité des entreprises industrielles. Cela, à travers la mise en œuvre des programmes de restructuration et de mise à niveau. Lanfia Camara a profité de l’occasion, qui lui est offerte, pour informer les membres du CA de sa décoration au Grade de Chevalier de l’Ordre National par le Ministre de l’Industrie et du Commerce.

Toutefois il n’est pas un homme comblé, pour la simple raison que le BRMN, dont il préside le CA, demeure dans des difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Ainsi, a-t-il égrené certaines dont : – La situation budgétaire généralisée insatisfaisante à tous les niveaux d’exécution pour sa structure ; – La non mobilisation de ressources qu’elles soient celles du BRMN et ou de ses Partenaires ; – Les conséquences de la COVID – 19. Le manque de personnel financier et technique et agent comptable qui engendre des difficultés dans la mise en œuvre des opérations financières au profit des fournisseurs et prestataires du Bureau.

Aux Administrateurs, le PCA a rappelé que le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises industrielles « < Phase de Relance 2017-2019 » qui a été adopté en septembre 2017, a fait l’objet d’une nouvelle évaluation, au mois de mars 2022. Toute chose qui a permis la création d’un nouveau Programme appelé Phase de Relance II 2023-2025, création qui a été possible grâce à l’implication personnelle du Ministre de tutelle pour son introduction au Secrétariat général du Gouvernement de la République du Mali pour adoption. Il a indiqué que la phase de Relance II 2023-2025, de la même manière que les phases précédentes, vise à relancer le secteur industriel du Mali à travers l’amélioration de ses performances économiques pour une contribution plus élevée à la croissance économique, aux exportations, à la promotion de l’investissement et à l’emploi.

Les objectifs spécifiques du nouveau Programme appelé Phase de Relance II 2023-2025, indique le PCA, consistent à mettre en œuvre des actions de restructuration et de mise à niveau des entreprises et des services d’appui à l’industrie , en vue de renforcer leurs capacités institutionnelles , techniques , économiques et financières , pour améliorer leur position concurrentielle sur les marchés sous régional , régional et international . De sorte que, pour la poursuite de la mission, le BRMN avant l’adoption de cette nouvelle phase de Relance II 2023-2025, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, qui assure la tutelle du BRMN , a instruit pour l’année en cours : la poursuite des activités tirées du Programme de la Transition en matière de Restructuration et de mise à Niveau des Entreprises.

A l’attention des Administrateurs et des Partenaires, Lanfia Camara a regretté l’insuffisance des moyens nécessaires pour une amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles. Ainsi, a-t-il insisté que la 15ème session du Conseil d’Administration du BRMN, sera consacré à l’examen et adoption des projets de documents inscrits à l’ordre du jour. Notamment : l’Examen et adoption du PV de la 14ème Session du Conseil d’Administration du BRMN ; l’Etat de mise en œuvre des recommandations de la 14ème Session du Conseil d’Administration du BRMN ; l’Examen et adoption du Rapport d’activité 2022 du Directeur général du BRMN et sur le Rapport d’exécution du Budget 2022 ; l’ Examen et adoption du Projet de Programme d’activités 2023 et Projet de budget 2023 ; l’Examen et adoption du Projet Annuel de Performance ( PAP ) 2023 ; l’Information relative au Contrat Annuel de Performance 2023 du BRMN ; l’Information relative au Rapport Annuel de Performance ( RAP ) 2022.

Convaincu que cette session fera des propositions pour la prise en charge des recommandations non réalisées de la session précédente, le PCA a espéré que des conclusions, des observations et commentaires permettront d’augmenter la qualité des produits et services du BRMN. Ainsi a-t-il invité chaque Administrateur à continuer d’intervenir auprès de son institution ou organisation pour que la mobilisation des ressources nécessaires soit une réalité pour la mise en œuvre de la phase de Relance II 2023-2025.

Lanfia Camara surtout reformulé son témoignage et sa gratitude à l’endroit du Secteur privé et du Gouvernement pour leur disponibilité dans le cadre de l’accompagnement des entreprises pour une amélioration de leur performance économique.

Gaoussou Madani Traoré

