5 avril 2002 – 5 avril 2022, le Haut conseil des collectivités a 20 ans d’existence. Une date que le président a tenu à marquer par un message fort à l’endroit des autorités de la transition, du peuple et de la Communauté internationale.

Il y a 20 ans de cela, le Haut Conseil des collectivités a été porté sur les fonts baptismaux pour traduire en actes concrets la volonté inébranlable du peuple malien, à travers les collectivités territoriales, de participer activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques.

En adressant un message lors de cet anniversaire, Mamadou Satigui Diakité, président du Haut conseil des collectivités a décrit le chemin parcouru et les expériences engrangées dans le dur, mais ratifiant l’apprentissage de l’exercice de la démocratie représentative.

“Aujourd’hui, plus que jamais, le Haut conseil des collectivités reste un puissant instrument d’ancrage de l’architecture institutionnelle de notre pays. Et ce, d’autant plus que, en ces moments de crises multiformes, il constitue pour les autorités de la Transition, un allié fidèle et sincère dans les différents combats qu’elles mènent frontalement contre de nombreuses adversités endogènes et exogènes’’, a indiqué le président qui n’a pas non plus occulté l’actualité de notre pays.

Selon lui, ce vingtième anniversaire se déroule au moment où notre pays fait face aux affres de la guerre asymétrique que lui imposent les Groupes armés terroristes (GAT) d’une part, et aux conséquences néfastes d’un embargo injuste, illégal et inhumain que lui infligent la CEDEAO et l’UEMOA d’autre part.

Face à ce contexte difficile, le président du Haut conseil des collectivités a félicité et encouragé les Forces de défense et de sécurité du Mali dans leurs missions régaliennes de défense de l’intégrité du territoire national.

Il a renouvelé son indéfectible soutien aux autorités de la transition tout en félicitant le peuple malien pour son sursaut patriotique et sa résilience.

Toutefois, le président Mamadou Satigui Diakité a appelé avec humilité les responsables politiques, les plus hautes autorités de la transition et les chefs d’État des pays membres de la CEDEAO pour qu’ils trouvent un consensus, afin de soulager les souffrances de leurs peuples.

Pour finir, en cette l’occasion du Carême et du Ramadan, il a, au nom du Haut conseil des collectivités souhaité que toutes les prières soient exaucées.

Bati KOITA

