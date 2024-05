Le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) a tenu, le samedi 18 mai 2024, sa 2e assemblée générale ordinaire placée sous la présidence de son président, Mossadeck Bally. C’était en présence des présidents d’honneur, des délégués des groupements professionnels et des conseils patronaux de région.

Dans son intervention, le président du CNPM, Mossadeck Bally, dira que la gestion et le fonctionnement d’une grande organisation d’employeurs, comme le CNPM, obéissent à des règles de gouvernance et de contrôle, confiées à diverses instances parmi lesquelles l’Assemblée générale ordinaire occupe une place toute particulière. En effet, dira-t-il, c’est l’assemblée générale qui permet à tous les membres de discuter des questions importantes concernant le fonctionnement de l’organisation, comme l’adoption du budget annuel, l’examen de la situation financière, l’approbation du rapport des activités réalisées dans le cadre du plan de travail, et, prendre les décisions qui s’y rapportent.

En outre, poursuivra-t-il, l’assemblée générale est un puissant instrument d’amélioration de la circulation de l’information et de renforcement des relations interpersonnelles, favorisant l’émergence d’un sentiment de responsabilité partagée, mais aussi et surtout, d’appartenance à l’organisation.

C’est pourquoi, a-t-il ajouté, la tenue à bonne date des sessions de cet organe, conformément aux dispositions des statuts et règlement intérieur du CNPM, constituent un souci permanent du bureau. “Vous vous souviendrez qu’à l’ouverture de notre précédente assemblée générale, qui s’est tenue le 24 juin 2023, quelques mois seulement après l’entrée en fonction du nouveau bureau, nous avions pris l’engagement de vous soumettre, au cours de la présente session, un rapport annuel complet, portant sur les 3 mois de l’exercice 2022, et les 12 mois de l’exercice 2023”, a-t-il rappelé.

Résultats obtenus, fruit d’un travail collectif

Selon lui, cette année 2023 a été riche en réalisations, et les résultats obtenus ont été le fruit d’un travail collectif, qui a uni, dans un même élan, le bureau du CNPM, les groupements professionnels et les conseils patronaux de région (CPR), ainsi que le secrétariat général. Et d’ajouter que l’année 2023 a été bien remplie, quand bien même les activités ont été exécutées dans un contexte national, sous-régional et international, complexe, dont les effets n’ont pas été sans conséquence sur la situation des entreprises maliennes, et les prévisions de croissance de l’économie nationale.

A l’entendre, notre pays traverse, en effet, une période de crise et de défis colossaux à relever. “Les entreprises maliennes souffrent. L’entrepreneur malien est, aujourd’hui, un homme ou une femme stressée et sous tension. Malgré les chocs, internes et externes, vous vous battez, au quotidien pour la survie de vos entreprises, pour préserver l’emploi, avec énergie et détermination. Vous continuez de payer des salaires, des impôts, des taxes, des dettes bancaires et fournisseurs !! Bref, vous continuez de faire tourner l’économie de notre cher pays”, a indiqué le président du CNPM.

Il a saisi l’occasion pour s’incliner devant la résilience, l’engagement et le patriotisme des entrepreneurs maliens. Et de poursuivre qu’au cours de l’exercice 2023, la nouvelle vision stratégique développée par son bureau, à savoir “faire du Mali une terre d’investissement”, a été le fil conducteur de toutes ses interventions. “Pour faire entendre ce message clé du CNPM, nous avons beaucoup œuvré pour restaurer et dynamiser le CNPM, pour lui donner sa place sur l’échiquier national et international, et enfin, nous avons déterminé la stratégie et les moyens d’actions pour atteindre notre objectif principal : faire du Mali une destination d’investissement”, a-t-il renchéri.

Les facteurs majeurs de compétitivité

A l’en croire, les différents rapports soumis à l’appréciation de l’assemblée, décrivent de manière détaillée, les actions réalisées pendant cette période de référence. En ce qui concerne la contribution de son organisation à la relance durable de l’économie nationale, il a précisé qu’elle a identifié, dès son entrée en fonction, cinq facteurs majeurs de compétitivité, sur lesquels il fallait absolument agir. Il s’agit de : l’énergie, des infrastructures, des ressources humaines, du financement et la fiscalité. Et de poursuivre que les cinq groupes de travail mis en place pour examiner ces différents sujets et proposer des pistes de solution, ont déposé les conclusions de leurs travaux, au mois d’août 2023, après d’intenses débats. Le 11 novembre 2023, les rapports établis par ces groupes, ont été présentés aux membres du gouvernement, du Conseil national de transition, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers.

A ses dires, ces actions de plaidoyer se sont achevées, le 20 février 2024, par la remise officielle des 5 rapports au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Il ajoutera qu’au cours de l’année 2023, le bureau du CNPM a également plaidé fortement auprès des autorités nationales, et des partenaires au développement, pour la prise en compte du “Mémorandum du secteur privé dans le cadre des reformes pour l’amélioration du climat des affaires”, qui contient beaucoup de propositions de mesures, conjoncturelles et structurelles, destinées à faciliter la transformation structurelle de notre économie nationale.

“Le secteur privé contribue de manière essentielle à la croissance économique, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté, comme l’atteste d’ailleurs l’étude qui a été commanditée et qui vous a été restituée dans cette même salle. La prise en compte diligente, par le gouvernement, des préoccupations exprimées dans ces deux importants documents de stratégie, augurera de lendemains meilleurs pour le secteur privé, et donc pour l’ensemble de nos concitoyens. En tout état de cause, le CNPM reste mobilisé pour que toutes les revendications des chefs d’entreprise, trouvent toujours des réponses appropriées”, a-t-il fait savoir.

Contribution du CNPM à la signature du Pacte de stabilité sociale et de croissance

Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de notre organisation, il a déclaré que son bureau a élaboré, en collaboration avec le Bureau international du travail (BIT), un “Plan stratégique de développement” pour la période 2023- 2027. Avant de réitérer tous ses remerciements à cette institution internationale, pour l’appui technique et financier qu’elle a apporté au CNPM dans la réalisation de ce projet.

Dans le domaine du dialogue social, il a rappelé que la contribution décisive du CNPM, à la signature du Pacte de Stabilité sociale et de Croissance, le 23 août 2023, a été reconnue par tous les observateurs avertis.

“Le CNPM a également contribué, au niveau national, à la résolution de tous les conflits du travail, renforçant ainsi ses liens traditionnels avec les centrales syndicales de travailleurs. Notre engagement dans la pacification du front social repose, en effet, sur cette conviction profonde que la création d’un environnement de travail apaisé, est une condition indispensable à l’éclosion d’un secteur privé dynamique, créateur de richesses et d’emplois décents pour tous”, a-t-il laissé entendre.

Dans le domaine du partenariat avec les pouvoirs publics, il a souligné que l’organisation régulière de webinaires mensuels et de “petits déjeuners professionnels” a ouvert aux membres, de nouvelles opportunités de discussion avec le gouvernement et le législateur, sur des sujets qui préoccupent particulièrement le secteur privé.

Dans le domaine de la coopération, le président du CNPM a renchéri que le rayonnement de son organisation, aux niveaux, sous-régional, régional et international, est un réel motif de satisfaction. “Malgré ces avancées notables, nous en sommes conscients, des défis majeurs, parmi lesquels la relecture des statuts et règlement intérieur des groupements professionnels, des Conseils patronaux de région et du CNPM, restent encore à relever pour permettre au Secteur Privé de jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance”, a martelé M. Bally.

Boubacar Païtao

