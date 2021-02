Présenter les grandes activités de l’Association Esprit de Femmes et lancer officiellement la deuxième édition de ‘’Monsieur Mali’’ 2021, tel est l’objectif d’une conférence de presse organisée par l’Association Esprit de Femme ce vendredi, 19 février 2021 à l’hôtel Villa Soudan de Badalabougou.

C’était en présence de Mme Djénéba Fifi Thienta, initiatrice des dits projets, les représentants des ministères de la Jeunesse et des Sports, de l’Emploi et de la Promotion de la Femme.

‘’Mon rêve pour les jeunes et femmes maliennes, c’est de les voir épanouis’’, a dit Djeneba. Avant d’ajouter que l’Association Esprit de Femme a pour objectifs de : cultiver l’esprit entrepreneurial, de citoyenneté et de démocratie aux femmes sur le plan national et international, afin qu’ils puissent contribuer au développement social, économique, culturel et sportif du Mali.

En vue de sensibiliser à travers l’Afrique toute entière et le monde entier, sur les difficultés et mépris auxquels les femmes font face, l’association Esprit de Femme, sous le leadership de Mme Fifi Thienta a mis en place l’émission ‘’REINES D’AFRIQUE’’ avec comme objectif, entre autres, de faire reconnaitre la femme africaine et malienne comme une élite, servant d’exemple par sa richesse, sa diversité, la valeur de sa personnalité et ayant pour vocation d’entrainer la jeunesse féminine malienne/africaine, afin d’entreprendre pour l’avenir du pays et du continent tout entier.

Après le succès de la première édition de ‘’Monsieur Mali’’ en 2018, l’Association Esprit de Femme lance la deuxième édition au titre de l’année 2021.

‘’MONSIEUR-MALI’’ est un projet qui consiste à éveiller la conscience citoyenne, patriotique et cultiver l’esprit entrepreneurial aux jeunes maliens âgés de 18 à 30 ans et les jeunes ayant des projets qui concernent la communauté a t-elle dit. ‘’ L’inscription commence dès aujourd’hui, les projets individuels ne sont pas les bienvenus. Ils doivent être d’envergure communautaire’’.

Il s’agit de contribuer pleinement à leur construction personnelle et professionnelle. « MONSIEUR-MALI » renforce leurs capacités sociale, intellectuelle et entrepreneuriale. Ce projet présenté sous forme de concours, se veut également fédérateur et réconciliateur entre les différents peuples du Mali, afin d’accompagner l’insertion citoyenne et professionnelle des jeunes à travers la culture.

Rappelons que l’Association Esprit de Femmes dans sa démarche d’entreprise citoyenne, est au cœur de ces deux grands projets (Reines d’Afrique & « Monsieur Mali ») piloté par la présidente Mme Djenéba Fifi Thienta.

De sa création à nos jours, elle organise l’émission mensuelle « Reines d’Afrique » afin de promouvoir le leadership des femmes à travers la production des émissions télés, des rubriques provenances des violences basées sur le genre, des métiers non conventionnels etc.

Elle initie également l’évènement annuel « Monsieur Mali », afin de coacher des jeunes en développement personnel, en prise de parole en public ainsi qu’en posture et gestuel.; le former en techniques d’élaboration, de montage et de gestion de projets ; les placer au centre d’incubation pour la réalisation de leur projet de citoyenneté ; leur inculquer des notions de base en art et en culture; les sensibiliser sur les effets néfastes de l’immigration clandestine tout en les incérant professionnellement selon leur secteur d’activité dans les entreprises.

A la fin de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux différents partenaires de l’association.

Bréhima Diallo

