L’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej), à travers son directeur général Mamadou Ba, a pris part à la 3e édition du Salon de l’ingénierie de la transformation et de l’apprentissage (Sita). Ledit salon des métiers s’est ouvert à Bamako au CICB du 3 au 6 juillet.

Le Salon de l’ingénierie de la transformation et de l’apprentissage (Sita), placé sous le haut patronage du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a été officiellement lancé par le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, le jeudi 4 juillet au CICB en présence de la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré.

Plus de 3000 visiteurs et participants, des personnalités en compagnie de leurs délégations venues du Maroc (pays invité d’honneur) et de la Guinée étaient présents. En plus, les faitières d’associations, les structures gouvernementales et non gouvernementale concernées par la formation professionnelle et le métier, y compris l’Apej, ont pris part à la 3e édition du Sita qui s’est déroulée au CICB.

Pendant trois jours, des panels, des sensibilisations, des formations, des débats et des expositions avec plusieurs centaine de stand ont été tenus. Un véritable créneau de partage d’expérience et de réseautage, selon les organisateurs. Il a été question de panels sur l’entrepreneuriat, les opportunités factuelles, les problématiques de financement des projets des jeunes au Mali et des formations qualifiantes à des métiers.

Selon le directeur général de l’Apej, l’objectif principal du Sita est de montrer aux jeunes que l’un des moyens pour avoir de l’emploi, c’est aussi passer par la maitrise d’un métier et s’assurer que le métier est très prisé sur le marché de l’emploi.

Aujourd’hui les jeunes font face à un défi de l’employabilité et aussi de l’emploi et rassure de nouveau que l’Apej est à pied d’œuvre pour faire le maximum.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :