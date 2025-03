Les travaux de la 3ème Assemblée générale du Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP,) tenus le jeudi 27 février 2025, ont été sanctionnés par la reconduction de Mme Katilé Hadiaratou Sène. Elle succède ainsi à elle même pour un mandat de 5 ans.

Le Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP) a tenu le jeudi 27 février dernier dans la salle de presse du Centre international de Conférence de Bamako les assises de sa 3ème Assemblée générale statutaire. C’était en présence des déléguées venues de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Dioila, et des six communes du District de Bamako. La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence du secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), M. Sidiki Magassouba, des membres du Bureau exécutif de l’UNTM conduit par le 1er Secrétaire général adjoint, M. Hamadoun Bah, la présidente de la commission de la promotion de la femme du CNT, Me Kadidia Sangaré, du représentant de la section syndicale des Douanes, parrain de l’évènement, etc.

Dans son discours de bienvenue aux participantes, le représentant de la mairie de la Commune III, M. Dramane Diarra, au nom de Mme Djiré Mariam Diallo, du conseil communal et de l’ensemble des populations de la commune, a remercié les organisatrices de cette Assemblée générale sur le choix de la commune III pour abriter cet évènement majeur d’envergure nationale dans sa localité. Avec la tenue de cette Assemblée générale, dira l’élu communal, le ROCP respecte les textes statutaires pour un ancrage plus démocratique de l’organisation. Avant de terminer, il a émis les vœux de voir qu’aux sortir de cette Assemblée générale que des résolutions fortes soient adoptées dans une atmosphère très conviviale.

La présidente du Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP), au nom du réseau, a souhaité la cordiale et la chaleureuse bienvenue à toutes, qui, malgré leurs agendas respectifs bien chargées, ont honoré de leur présence à cette cérémonie commémorative des dix ans du réseau.

Aux dires de la présidente, Mme Katilé Hadiaratou Sène, le Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP) né le 08 février 2014, donc il y a plus de 10 ans, est venu au monde dans nos sociétés, en quête d’une vie aux femmes avec des ramifications qui résumeront leurs rôles et place au-delà des ornières du passé. Ce rendez-vous a souligné Mme Katilé, dépasse un simple exercice statutaire mais démontre l’engagement, la détermination, la résilience et le courage des femmes dans la résolution de leurs problèmes. C’est dans ce cadre que l’année 2024 a été une vraie année de catalyseur dans la mesure où toutes les femmes se sont battues pour un objet commun : leur revalorisation. Dans ce combat, elles ont besoin de plus cohésion sociale. C’est pourquoi le ROCP s’est librement organisé en une force fédératrice pour démontrer que le leadership fort tire sa substance, de la reconnaissance, de la revalorisation des leaders précédentes, et de la revalorisation des forces vives endogènes, notamment les femmes et les jeunes. Pour preuve, l’année 2024 a été marquée par l’adhésion massive des milliers de femmes au ROCP. Depuis quelques mois, pour fortifier la gente féminine de la sous-région, le ROCP s’étend sur le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso. Toute cela afin que la femme puisse trouver des opportunités d’affaires et relever des défis auxquels elles font face.

”L’autonomisation des femmes n’est pas aujourd’hui un concept mais une réalité. Et les femmes doivent s’engager pour préserver cet héritage”, a indiqué la présidente du ROCP. Avant de conclure, elle a remercié les femmes pour leur engagement et persévérance dans le combat de tous les jours.

Selon la présidente du ROCP, Mme Katilé Hadiaratou Sène, au cours de cette Assemblée générale, il faut repenser l’organisation commune qui est le ROCP. Et le réseau a besoin d’un modèle de leadership qui nécessite l’esprit d’équipe, le sens de la reconnaissance de soi, le sens de la reconnaissance de l’autre, le devoir de servir sa communauté, sa famille et toute sa nation. Une femme qui sert une nation, est une femme qui a d’abord servi son foyer, sa famille et toute sa communauté et ensuite la nation.

Avant de terminer, elle a adressé ses vifs et sincères remerciements à la Section Syndicale de la Douane du Mali, à l’ANPE, le FAFPA, l’APEJ, le MEREF et l’INPS.

Le secrétaire général du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, M. Moussa Diarra, dans son discours d’ouverture des travaux, au nom de son Ministre Mme Doumbia Mariam Tangara, a salué cette initiative des femmes du ROCP sous la conduite éclairée de la présidente Mme Katilé Hadiaratou Sène, pour la tenue de cette Assemblée générale. Qui prouve à suffisance le respect des textes statutaires et la démocratie au sein de l’organisation. Une activité qui illustre la gouvernance citoyenne des femmes du réseau. Le ROCP qui lutte efficacement pour la protection de l’environnemental, mène un combat qui cadre bien avec la politique du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, qui a mis au cœur de ses priorités la protection de l’environnement. Une priorité mise en application par le département de l’environnement et de l’assainissement.

”Il faut repenser le mode de consommation pour un avenir plus radieux vu le rôle important de l’environnement dans la vie”, a martelé M. Diarra. Tout en soulignant les effets néfastes du changement climatique, les déchets plastiques, les eaux usées non traitées.

Pour terminer, il a rassuré le ROCP de l’accompagnement de son département dans cette mission avant de souhaiter voir que les échanges soient porteurs d’un espoir pour un environnement sain au Mali.

De sa création à nos jours, le Réseau a évolué suivant les programmes d’activités statutaires des 163 organisations de femmes et de jeunes qui l’animent. Soit, une décennie d’approche géo-sectorielle. A présent, le temps est venu de fédérer à la fois les initiatives et les ressources autour entre autres de LAHIDOU WARI, pour enjamber les objectifs de la vision commune. Cela passe par la concertation préalable des actions à mener en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. C’est à ce prix et seulement à ce prix que la pierre du ROCP, sera au rendez-vous de l’édification du Mali Kura.

Après une journée de débats houleux, francs et sincères mais dans la cordialité, les participantes à cette 3ème Assemblée générale du ROCP ont mis en place un nouveau présidé par Mme Katilé Hadiaratou Sène, qui succède ainsi à elle-même pour un mandat de cinq (05) ans.

Dans son discours de clôture après sa réélection, Mme Katilé Hadiaratou Sène a félicité les membres du nouveau bureau pour la confiance placée en elles pour prendre en main la destinée du réseau. ”Le ROCP c’est surtout celles qui n’ont pas eu la chance d’être élues. La survie et la réussite du réseau se trouvent dans leurs mains. Je leur demande encore plus d’engagement et de détermination pour faire face aux défis futurs”, a déclaré la Présidente du ROCP. Cette Assemblée Générale, selon Mme Katilé Hadiaratou Sène, a été une occasion de faire le bilan sans complaisance des acquis à travers un parcours riche, d’évaluer la distance parcourue afin de faire face aux défis futurs. Avant de terminer, elle a vivement remercié les ministères de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et celui de l’entrepreneuriat national, de l’emploi et de la Formation professionnelle et tous les partenaires (institutionnels et techniques) pour leur appui. Que cette Assemblée générale soit le début du renforcement de collaboration entre le réseau et ses partenaires, a-t-elle conclu.

Y Sangaré

