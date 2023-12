4ème édition de la conférence Dokera de HeraFondation

La 4ème édition de la conférence DOKERA organisée par HERA fondation dans le cadre de la commémoration des 16 jours d’activismes s’est tenue le samedi 9 décembre 2023 à Bamako sous le thème « La Paix et la réconciliation, moyens d’éradication des violences faites aux femmes et aux filles ». Le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne , Abdoul Kassim Fomba accompagné du représentant de son homologue de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, a présidé l’ouverture des travaux au Centre International de conférence.

La présente conférence active de Hera Foundation a été opportune pour les intervenants de lancer leur plaidoyer pour le renforcement du cadre juridique de promotion et de protection des droits des femmes au Mali. Dans son discours, la présidente de Hera Fondation, Me Tall Nadia BIOUELE ainsi que ses invités venus du Sénégal, Nina Penda FAYE, présidente de la Plate –forme digitale VBG dénommée VECUES et El Hadji ELLIAS NDOYE , coordinateur des jeunes de l’association HOM DEFF ‘ Hommes pour la défense des droits des femmes en plus des autorités maliennes : ministre de la jeunesse, des sports , chargé de l’instruction civique et de la construction civile et le représentant du ministre de la promotion de la femme, Madiou Sangho, ont tous reconnu la nécessité du renforcement du cadre juridique pour l’éradication des violences envers les femmes .

« C’est le lieu d’indiquer que le gouvernement continue d’œuvrer pour une protection plus efficace des femmes et des filles au Mali avec des dispositions plus contraignantes dans les projets de Code pénal et de procédure pénale en cours d’adoption », a déclaré M. Sangho à l’occasion. Avant de féliciter Me Tall Nadia BIOULE pour son engagement, son combat contre les VBG (violences basées sur le genre).

Cette rencontre a été également le lieu pour les participants de saluer le mérite de la présidente de Hera Fondation qui depuis 2019 est investie dans la lutte contre les VBG.

A la suite de la cérémonie inaugurale, un panel a été animé sur le thème « La protection des droits des femmes dans le processus de paix et de la réconciliation ».

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

