Aliou Boubacar Diallo de l’ADP-Maliba magnifie l’ère démocratique à travers son discours sur les 30 ans de démocratie au Mali

Suivons ce discours :

Chers compatriotes,

Le 26 Mars 1991 nous débutions l’ère democratique dans notre cher Mali. Aujourd’hui nous en célébrons le trentième anniversaire. Quels enseignements pouvons-nous tirer de notre jeune expérience démocratique?

Si nous pouvons noter quelques avancées au niveau du droit de vote, il reste encore beaucoup à faire. Certains de nos compatriotes n’arrivent toujours pas à se procurer le simple instrument de participation électorale : la carte d’électeur. Le système électoral lui-même demeure en souffrance et chaque élection, censée être une “fête de la démocratie”, reste toujours marquée par des fraudes et des contestations majeures.

En outre, notre ère démocratique qui a débuté avec un Coup d’Etat en est depuis lors à son troisième en trente ans, sans oublier les contre coup d’Etat sanglants.

En portant un regard attentif sur les progrès et les défis, la plupart de nos compatriotes seraient tentés de s’interroger sur le caractère démocratique de notre pays. Le sommes-nous réellement ?

Mais surtout, que devons-nous faire pour arriver à un développement durable si, à chaque décade, nous retombons dans un cycle d’instabilité ?

Je suis de ceux pour lesquels l’avenir du Mali réside dans notre capacité intérieure à refonder notre démocratie pour lui donner des fondements plus solides. Il urge pour chacun de nous de réfléchir à un nouveau système à même d’encourager la participation du citoyen au processus démocratique et qui imposera le respect de l’expression du vote populaire des maliens.

Une gouvernance vertueuse ne peut accoucher d’un développement durable que lorsque notre démocratie sera stable et pérenne. En ce 26 Mars 2021, je formule le vœux que nous puissions terminer cette Transition par des élections réellement libres et transparentes afin qu’un régime démocratique et populaire puisse enfin engager le Mali dans le cycle d’une gouvernance vertueuse et d’un développement durable.

Qu’Allah bénisse le Mali et nous accorde Ses Bienfaits !

Vive la République !

Vive la démocratie !

Vive le Mali Un et Indivisible !

Aliou Boubacar Diallo

Président d’honneur de l’ADP-Maliba

