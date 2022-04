En se référant à sa chanson « Pompier Pyromane », une bombe musicale qui colle parfaitement à l’actualité, sortie il y a trois ans, le chanteur de reggae ivoirien, Seydou Koné dit Alpha Blondy s’est adressé, lors d’une interview télévisée, à ses frères russes et ukrainiens. Il leur demande d’arrêter cette guerre qu’il qualifie d’idiote et de fratricide.

Avec la chanson « Pompier Pyromane », Alpha Blondy dénonce l’attitude des Nation-unies, car pour lui, cette institution a pour vocation de veiller, après la deuxième guerre mondiale, qu’il n’y ait plus ce genre de guerre. « C’était le rôle premier des Nation-unies », dit-il. Toutefois, l’artiste international regrette de constater que ce sont les cinq plus grands fabricants et marchands d’armes, notamment la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Angleterre, qui siègent au conseil permanent de sécurité des Nation-Unies. « C’est dans cette incompréhension que nous avons fait Pompier Pyromane », dit-il.

Il trouve impensable de défendre la paix quand vous-mêmes vous vendez les armes. M. Blondy a pris le cas de l’Afrique comme exemple. Un continent qui ne fabrique pas d’armes alors d’où viennent toutes ces armes qui inondent le continent. Ils n’ont rien fait pour empêcher la destruction de l’Irak, ils n’ont rien fait pour empêcher la destruction de la Libye, l’Afghanistan, entre autres. Toute chose qui pousse notre artiste à se poser la question sur le rôle actuel des Nation-Unis.

A l’entendre, il y aura d’autres conflits mais il faut se dire que la paix doit l’emporter sur la guerre. « Dans une guerre il n’y a jamais de vainqueur, le seul vainqueur, ce sont les larmes et le regret. Donc pendant qu’il est temps d’arrêter », a-t-il conclu.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :