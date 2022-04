Installé il y a à peine un mois le bureau de l’administration provisoire est à pied d’œuvre pour sortir le Conseil National du Patronat du Mali, CNPM de cette crise qui n’a que trop perduré et dont les conséquences sont incommensurables sur le secteur privé malien. Sans répit après le doyen Soya Golfa, président du Bureau et son vice-président Boubacar H Diallo ainsi que tous les autres membres du bureau ne ménagent aucun effort pour trouver un large consensus et aller à une assemblée générale élective apaisée, consensuelle, pour doter le patronat d’un président et d’un bureau à la fois légitime et légal. C’est ainsi qu’une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 2 avril, précédée d’une réunion importante tenue le 1er, le but ultime étant la sortie rapide de la crise qui secoue el patronat depuis plus de 18 mois.

Le Bureau de l’administration provisoire dans sa quête de solution consensuelle pour une sortie rapide de crise a jugé utile de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de déblayer le terrain pour une assemblée générale inclusive, transparente dans les jours voire les semaines à venir. Cette assemblée générale extraordinaire a été précédée d’une réunion tenue à la veille et qui a regroupé outre les membres de l’administration provisoire, les présidents et responsables des groupements professionnels ainsi que des personnes ressources avec un seul point à l’ordre du jour : les modalités de sortie de crise. On peut affirmer sans risque de se tromper que cette réunion a balisé le terrain pour la tenue de l’assemblée extraordinaire, car elle a arrêté un certain nombre de décisions comme entre autres, valider la mise en place de l’administration provisoire en tant qu’organe chargé de gérer les activités du CNPM sur la base des missions assignées et dans les délais convenus. La réunion a décidé également de renoncer à toutes les procédures, plaintes, requêtes ou autre prétention par voies judiciaires et surtout d’œuvrer au rassemblement et l’union de tous les membres du CNPM. C’est sans nul doute cette nouvelle légitimation du bureau de l’administration provisoire qui a été une nouvelle source de motivation pour continuer l’œuvre de réconciliation qui est l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 2 avril 2022.

Cette assemblée générale extraordinaire a non seulement pris de résolutions, mais aussi des recommandations. Au chapitre des résolutions l’assemblée générale extraordinaire a validé la mise en place de l’administration provisoire tout comme le nombre des membres qui la composent à savoir 16. Elle a décidé également de définir le mandat de l’administration et surtout ses missions qui se résument à trois points : la gestion courante de l’organisation, l’élaboration et l’adoption d’un règlement électoral et enfin l’organisation des nouvelles élections. La troisième résolution de l’assemblée générale était relative à la durée du mandat. Ainsi pour ne pas trop durer l’AG extraordinaire a décidé de fixer le mandat de l’Administration provisoire à 3 mois comme plancher et 6 mois comme plafond et qu’il soit dit en passant son mandat prendra fin avec l’élection d’un nouveau président et son bureau à la tête du CNPM.

Comme recommandation l’assemblée générale extraordinaire a donné mandat au bureau provisoire de prendre toutes les initiatives permettant de favoriser la réconciliation et le rassemblement du secteur privé autour de l’essentiel, à savoir la défense des intérêts des entreprises.

En somme, le coup d’essai de l’administration provisoire n’est-il pas en train de devenir le coup de maître ?

Youssouf Sissoko

