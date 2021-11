Alors que les concertations sur la tenue inclusive des assises nationales de la refondation se poursuivent, le consortium des femmes dans la transition sociopolitiques au Mali a procédé, le mardi dernier, à la restitution des résultats de ses différents ateliers sur les textes fondamentaux aux femmes des communes III et IV du district de Bamako. Au sein de ce consortium, l’on y retrouve la plateforme des femmes leaders du Mali, le réseau des femmes ministres et parlementaires, le réseau plaidoyer et médiation. Les textes restitués sont entre autre ‘’ la charte des partis politiques, la loi électorale, le contrôle de l’action publique, la révision de tous les instruments fondamentaux des assises’’. Selon Me Saran Keïta, l’objectif de cette restitution est d’impliquer les femmes dans le processus de réformes administratives et institutionnelles en cours. La représentante du ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l’enfant a salué cette initiative en indiquant que la fragilité de la situation sociopolitique occasionnée par la crise multidimensionnelle contribue à la mise en cause de la confiance entre les citoyens et les institutions de la Républiques. En invitant les femmes à participer aux assises, la représentante du ministre a conclu que le la transition est le meilleur moment pour opérer les réformes majeures et d’établir la confiance entre les institutions et les citoyens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

