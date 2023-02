Association Mali Fintech : Le PDG de SAMA Money, Daouda à la tête de l’association Mali-Fintech

En faveur de la 1ère Assemblée générale de l’association Mali Fintech( AMF) , tenue le mardi 31 janvier 2023 à l’hôtel Radisson Collection de Bamako. Le PDG de SAMA Money, M. Daouda Coulibaly, a été élu par ses pairs à la tête de la faîtière des finances technologiques du Mali. M. Coulibaly place son mandat sous le signe de la complémentarité en place de concurrence dans leur secteur.

Élu à la tête de l’Association Mali Fintech , le PDG de SAMA Money, Daouda Coulibaly s’est déclaré honoré et s’engage à être à la hauteur de la mission confiée. Mali-Fintech qui vient de voir le jour, rejoint les huit autres en Afrique, elle est constituée d’une dizaine de Fintech pas les moindre aux dires du président fraîchement élu ce jour. La première mission qu’ ‘elle se confie, est aller à la rencontre des autres structures de finances technologiques afin qu’elles puissent fédérer et de manière inclusive, mettre en place un cadre propice à leur secteur. M. Coulibaly précise que les Fintech est une nouvelle entité introduite au Mali, elles réunissent les entreprises évoluant dans le domaine de la finance technologique afin qu’elles puissent se retrouver dans un cadre unique pour travailler ensemble dans le but de booster leur secteur et accompagner les pouvoirs publics dans l’amélioration du cadre règlementaire.

Le président de l’ AMF annonce de prochaines démarches pour le maximum d’ adhésion des entreprises de finances mobiles de la place, aussi il invite toutes les structures concernées à les rejoindre en de la création d’un cadre favorable aux Fintech au Mali. Selon, le président de l’AMF, les Fintech révolutionne le monde des finances, et ont un important rôle à jouer dans l’inclusion financière surtout dans un pays comme le nôtre avec un faible taux de bancarisation (moins de 20%). Et pour lui, c’est par les finances technologiques qu’on peut relever le défi de l’inclusion financière. Pour gagner ce pari, il conseille à se pairs de se départir de tout esprit de concurrence. « Il y a de la place pour tout le monde, nous devons jouer la complémentarité, conjuguer nos efforts afin que le client soit gagnant au final », dira-t-il.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

