Il y a 02 ans et 12 jours qu’une impressionnante figure de l’histoire politique récente du Mali s’est éteinte à jamais. Amadou Toumani Touré est décédé dans la nuit du Lundi au Mardi 10 Novembre 2020 en Turquie des suites d’une opération du cœur à l’âge de 72 ans.

Bah N’Daw, l’homme fort de la transition au moment des faits, après avoir décrété trois jours de deuil national suite à la perte cruelle de l’ancien Chef de l’Etat ATT, à compter du lundi 16 Novembre 2020, a ordonné la mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments et édifices publics au cours de cette période. C’est à lui aussi qu’est revenu l’honneur de présider la cérémonie des funérailles nationales à la dimension de l’homme d’état exceptionnel qu’a été le Général ATT au Génie Militaire.

Le peuple malien, par le biais de ces mesures, a tenu à rendre hommage à l’illustre disparu à travers les obsèques nationales le mardi 17 à la place d’armes du Génie Militaire à 10 H.

Ont honoré la cérémonie funèbre de leur présence, une foule nombreuse de maliens et d’éminentes personnalités étrangères.

Outre Bah N’Daw, Alpha Oumar Konaré, DioncoundaTraoré, Moctar Ouane et son gouvernement, certains anciens premiers ministres et beaucoup d’anciens collaborateurs du Président défunt, les membres du clergé chrétien et musulman et les distingués hôtes venus d’ailleurs, ont assisté et participé au vibrant hommage rendu à celui qui fut le soldat incontesté et incontestable de la démocratie malienne.

Celui qu’on appelait affectueusement ATT était avant tout un militaire, un parachutiste, pur produit de l’armée malienne, béret rouge vissé sur la tête. Un certain 26 Mars 1991, il avait pris le pouvoir après des manifestations populaires contre l’ancien Président Moussa Traoré (paix à son âme) et son régime.

Un an après, il avait remis le pouvoir aux civils, concrétisant ainsi ce qu’on a appelé à l’époque, le respect de la parole donnée.

Dix ans après, le tapis rouge lui a été déroulé pour avoir été élu Président de la République après Alpha Oumar Konaré.

Grand bâtisseur, gros travailleur, il a tout de suite commencé à ouvrir de nombreux chantiers pour le développement de son pays à qui il a proposé la politique du consensus.

En janvier 2012, des forces obscurantistes attaquent l’armée malienne au Nord et en Mars de la même année, alors qu’il se préparait à quitter le pouvoir, ATT a été victime d’un coup d’état perpétré par une junte bigarrée et avide d’argent avec des complicités au sein du paysage politique malien. Il est parti en exil à Dakar d’où il reviendra triomphalement dans son pays quelques années après.

Le sort d’ATT aurait pu basculer vers un bien triste destin si ses tombeurs politiques lâches et connus de tous, n’avaient pas lamentablement échoué à faire prospérer un certain projet machiavélique de le couvrir de l’infamie de haute trahison, parachevant ainsi le coup tordu l’ayant empêché de terminer son second mandat en beauté à Koulouba.

Dans l’exercice de ses missions, il a toujours tenu promesse contrairement à ses successeurs indélicats. Le 08 Mars, journée internationale de la femme, était l’occasion pour nos sœurs, épouses et mères du Mali de lui soumettre leurs doléances, lesquelles ont toujours eu un écho favorable de sa part.

Qu’on le veuille ou pas, on retiendra d’ATT la nomination des femmes secrétaires générales, d’une femme Premier Ministre et des femmes au grade de Général dans l’armée et la police.

Qui a oublié les dizaines de milliers de logements sociaux (les ATT bougou) ? La gratuité de la césarienne ? La loi d’orientation agricole avec une discrimination positive pour les femmes et les jeunes ? Le pont de Wabaria à Gao ? Le 3ème Pont de Bamako ? Le pont de Tiendaga à Kolondièba ? La distribution des milliers de Plateformes multifonctionnelles ? La dotation des centaines de tracteurs aux femmes rurales ? Les milliers de kilomètres de routes réalisés ? Les infrastructures sportives et sanitaires à travers le Pays ?

Des mauvaises langues ont mordicus soutenu qu’il avait vendu le Nord du Mali ou qu’il dirigeait depuis Koulouba le trafic de drogue qui a pris corps dans notre pays. ATT, selon les mêmes oiseaux de mauvais augure, aurait autorisé l’entrée des Djihadistes dans son propre pays contre espèces sonnantes et trébuchantes.

S’il n’était pas un homme béni de Dieu, la violence du coup d’état qui l’a écarté du pouvoir n’aurait pas laissé sa famille indemne. Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants et lui- même sont allés à Dakar sans la moindre égratignure.

Comme si cela ne suffisait pas, ATT a rendu l’âme en terre étrangère de Turquie. Les autorités de ce pays ont rendu un vibrant hommage à l’illustre disparu à travers différentes cérémonies. Les images qui nous sont parvenues là-dessus sont parlantes.

Cette marque de sympathie des dirigeants turcs et de leur peuple envers l’homme d’état malien décédé constitue un témoignage éloquent de la grandeur, de la magnanimité, de l’humanisme de celui qui a dirigé le Mali avec amour, honneur et dignité.

Dors en paix ATT champion, toi qui fus l’acteur majeur de la Démocratie malienne. « Au cours de ton destin exceptionnel, tu as sans cesse contribué à façonner le visage du Mali moderne, enchaînant et réalisant partout des projets d’écoles, de centres de santé, d’accès aux logements sociaux, à l’eau potable et à l’électricité. De Kidal à Kayes en passant par Koulikoro, le District de Bamako, Mopti, Ségou, Sikasso, Gao et Tombouctou, ton empreinte restera forte, ta voix résonnera toujours et ton patriotisme sera salué à juste mesure » a déclaré le Président de la transition Bah N’Daw dans un speech chargé d’émotion.

Le corps du digne fils du pays repose désormais en paix au cimetière d’Hamdallaye. A sa famille durement éplorée, le peuple entier du Mali présente toutes ses condoléances.

Le baron

Commentaires via Facebook :