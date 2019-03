Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des armées, SEM Ibrahim Boubacar Keïta, Chef Suprême des Armées, s’est rendu ce lundi 25 Mars 2019 à Ogossagou pour présenter ses condoléances et celles du peuple malien, et se recueillir sur les tombes (trois fosses communes) des victimes de la tuerie du samedi 23 mars 2019.

A son arrivée dans le village, le Président de la République, Chef de l’Etat, a été accueilli par les quelques notables qui ont échappé à l’acte terroriste. Après son recueillement sur les trois fosses communes, le Président de la République a successivement visité la maison incendiée de l’imam et grand marabout du Village, la maison incendiée du défunt chef de village et d’autres sites sinistrés.

Le bilan de l’attaque terroriste à ce jour selon le Gouverneur de la Région de Mopti est de 134 morts, 43 blessés dont 17 enfants, 23 hommes et 20 femmes.

Un assaillant blessé à la cuisse gauche du nom de Bourama Togo, âgé de 32 ans, a été arrêté et mis à la disposition de la justice.

Très affecté par ce qu’il venait de constater après les événements semblables de Koulogon au mois de Janvier dernier, le Chef de l’Etat a rencontré les populations rescapées du village sous un arbre.

Le Président IBK a rassuré les populations et donné des instructions fermes au commandement militaire pour assurer la sécurité des populations afin qu’elles puissent vaquer à leurs occupations. L’Etat apportera des appuis nécessaires et se chargera de la reconstruction du village a annoncé le Président IBK.

Le président de la République a déclaré que les enquêtes seront menées pour situer les responsabilités et les coupables seront sanctionnés avec la dernière rigueur. Les populations ont également reçu du Président de la République, un geste symbolique. Le Chef de l’Etat a souhaité prompt rétablissement aux blessés en le nom du peuple malien, de la communauté internationale et en son nom propre et les condoléances les plus émues de la Nation.

Sur place dans le village l’on pouvait constater la présence des équipes médicales de l’Etat soignant les blessés notamment une femme blessée légèrement par balles au niveau des côtes et du bras.

La vie reprend doucement dans le village et les populations rassurées par le Chef de l’Etat iront dès aujourd’hui faire leurs achats dans les villages du voisinage, escortées par nos Forces. Par rapport à la sécurité ,le Chef Suprême des Armées a instruit, séance tenante au nouveau Chef d’Etat Major Général des Armées, à ce qu’aucun cas de ce genre n’arrive plus jamais. « Si un cas similaire se produisait encore je mettrai immédiatement fin à ta fonction » a déclaré publiquement le Président de la République.

IBK a également condamné avec la plus grande fermeté cet acte odieux et barbare dont les auteurs n’ont pour seul objectif que de semer la terreur et de compromettre les efforts du Gouvernement, de la Communauté internationale pour leurs efforts de cohésion du peuple malien et de développement harmonieux du pays.

Avant de quitter la localité, le Président IBK a réaffirmé sa volonté de poursuivre avec la communauté internationale et dans le cadre du G5-Sahel , la lutte farouche contre le terrorisme au Mali et dans l’espace sahelien. Il a enfin prié pour le repos de l’âme des défunts

Rappelons que le dimanche 24 Mars 2019, le Président de la République, avait réuni les membres du Gouvernement en une session extraordinaire du Connseil des Ministres. De nouveaux chefs militaires ont été nommés et l’association Dan Nan Ambassagou a été dissoute et d’autres mesures sécuritaires prioritaires ont été redéfinies face aux derniers développements, pour préserver la vie et les biens des populations.

Le Chef de l’Etat avant son retour à Bamako a rendu visite aux blessés à l’hôpital Somino Dolo de Sevaré pour s’enquérir de leur état de santé et leur souhaité prompt rétablissement. Le Chef de l’Etat a salué le personnel de l’hôpital et l’a féficité pour la prise en charge efficace des blessés.

Le Président de la République était accompagné des ministres chargés de la Solidarité, de la Réconciliation, de la Sécurité, de l’administration territoriale, de son Chef d’état major particulier, du nouveau Chef d’état major général des Armées, du Secrétaire général adjoint de la Présidence et d’une forte délégation.

La Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

