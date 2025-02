Initiée par le Comité international de solidarité africaine (CISA), l’étape de la grande nuit de la cohésion sociale et de la solidarité africaine sera célébrée dans la nuit du 22 février 2025. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse. Cette nuit est initiée par les organisateurs pour ‘’ célébrer vivant’’ les personnalités qui contribuent chaque jour par leur action au développement de leur pays. « Nous allons mettre la lumière sur celles et ceux qui participent activement au développement du Mali. Il s’agit d’honorer leur engagement et leur dévouement », a déclaré le président du CISA, Richard Gabil Gebd, soulignant que « les figures inspirantes ne sont reconnues qu’à titre posthume ». Le CISA, une initiative panafricaine, vise à inverser cette tendance en rendant hommage aux fils et aux filles qui incarnent les valeurs de réussite, à titre anthume.

Selon les initiateurs de ce projet, la célébration des modèles de réussite africaine permettra d’inspirer les jeunes qui, souvent tentez par le pessimisme, prennent le chemin de la migrantion. « Il est crucial de démontrer que l’avenir peut se construire sur le continent, notamment au Mali. L’Afrique regorge d’opportunités et cette nuit voudrait montrer la preuve », a insisté le président du CISA. Seront célébrées au Mali, les personnes qui ont contribuées à la création de plusieurs emplois à travers leur entreprise, les décideurs voire les acteurs qu’à travers leurs activités concourent la paix et la cohésion. Une levée de fonds est prévue lors de cette soirée de la cohésion sociale pour soutenir ou renforcer le système éducatif malien. Les montants ou ressources mobilisés seront consacrés à la construction ou la réhabilitation des écoles déjà en mauvais état.

Siaka DIAMOUTE

