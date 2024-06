Le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme envisage, à travers la Commission nationale de Baptême des Lieux publics, d’élaborer un programme de baptême et rebaptisation des rues, avenues, espaces publics et monuments. Ceux-ci porteront les noms de certaines grandes figures de l’histoire du Mali, à Bamako et dans les capitales régionales.

L’information vient du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo. En effet, il a informé le Conseil des Ministres, en sa session ordinaire du mercredi 15 mai 2024, du programme de rébaptisation de rues, espaces, édifices publics et monuments.

De sa communication, il ressort que le Mali, pays au passé glorieux, chargé d’histoire, de riches cultures et de civilisations anciennes, a regorgé de grandes figures qui ont dédié leur vie à la nation et demeurent à jamais dans la mémoire collective. Cependant, force est de reconnaitre que de nombreux hommes et femmes exceptionnels qui ont réalisé des actions patriotiques sont tombés dans l’oubli. C’est pourquoi, ce département envisage dans ses actions, à travers la Commission nationale de Baptême des Lieux publics, d’élaborer un programme de baptême et rebaptisation des rues, avenues, espaces publics et monuments aux noms de certaines grandes figures de l’histoire du Mali à Bamako et dans les capitales régionales.

En somme, ces figures emblématiques maliennes méritent bien ces hommages. Et on ne peut que saluer cette initiative d’autant plus qu’elle cultivera davantage le patriotisme et l’amour de la patrie.

Mariam Sissoko

