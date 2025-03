Barrage de Manantali : les travailleurs en arrêt de travail de 72h à compter du 10 mars

Les travailleurs de la Société d’Exploitation de Manantali et Félou (SEMAF) sont à bout de souffle. Longtemps, ils ont reporté leur grève comptant sur la bonne foi de leur hiérarchie. Hélas ! Dans une correspondance adressée au Directeur national du Travail du Mali, le syndicat annonce une grève de 72h à compter du 10 mars prochain.

Entre la Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) et sa filiale SEMAF, les travailleurs du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal du barrage hydro-électrique de Manantali ne savent plus à quel saint se vouer. En ce début du mois de Ramadan certains travailleurs contractuels sont à deux mois sans salaire. Pire, les comptes bancaires de l’entreprise sont saisis par l’INPS depuis le 11 février. Et les fournisseurs refusent de livrer le carburant à cause du nombre élevé d’impayés.

Le 04 janvier 2025, les travailleurs ont déposé un préavis de grève avec 16 points de revendications. Un préavis suspendu le 16 janvier à la suite d’échanges avec les directions générales de la SEMAF et de la SOGEM. A cette occasion, le ministre de l’Energie et de l’Eau du Mali avait promis de soulever leurs revendications lors du Conseil des ministres de l’OMVS tenu les 30 et 31 janvier 2025 à Conakry.

Depuis le Conseil des ministres, aucune information officielle relative au traitement des préoccupations des travailleurs n’a été notifiée. Aussi, la commission qui devrait être créée pour le suivi du PV de conciliation du 16 janvier 2025, n’a pas encore été mise sur pied. Le comble, le PV de la rencontre tenue au Ministère de l’Energie et de l’Eau n’est pas encore signé.

Pour toutes ces raisons, les trois responsables syndicaux notamment Juliette SANOGO du Mali ; Sileye Adama BA de la Mauritanie ; et Babacar BADIANE du Sénégal ont décidé de réactiver leur préavis de grève pour 72 heures, à compter du 10 mars 2025 à partir de 00h. Pour rappel, les trois syndicats de la SEMAF-SA revendiquent entre autres : la maintenance immédiate des équipements ; l’achat d’outillages et des logistiques pour les équipes de maintenance ; l’achat des pièces de rechange ; le retour du recouvrement à la SEMAF SA.

Le 28 février dernier, le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, les patrons sénégalais et mauritaniens du barrage de Manantali. Il s’agit de Julien SAGNA, Moussa DIAGNE et Mohamed Mahmoud Ould SID’ELLEMINE, respectivement Président du Conseil d’Administration (PCA), Directeur général de la SOGEM et Directeur général de la SEMAF. A l’issue de la rencontre, le Premier ministre a été informé de la fin des travaux en juin 2025, de la deuxième ligne de transport Manantali – Bamako. A ce rythme, cette ligne n’aura pas grande chose à transporter.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

