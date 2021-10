Ben le cerveau, « Choguel Kokala Maïga travaille sur instruction du Président Assimi Goïta »

Plusieurs responsables des organisations de la société civile ont annoncé, hier 26 octobre, à la Bourse du travail de Bamako la tenue d’un meeting géant le 29 octobre prochain en soutien aux autorités de la transition. Ces organisations sont pour la plupart opposées à la présence de l’armée française au Mali et favorables à l’intervention de l’armée Russe. Il s’agit entre autres de l’Association Yéréwolo debout sur les remparts, le MR-RFP, CPM…

– maliweb.net – Elles sont soutenues par certains membres du Conseil national de la transition, le chef des hamallistes Bouyé Haïdara et quelques jeunes qui ont contribué à la chute du régime du Président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce mélange hétéroclite projette de battre à nouveau le pavé le vendredi prochain pour soutenir ‘’ la prolongation de la transition, le report de la date des élections et la liberté pour le Mali de signer une convention militaire avec n’importe quel pays du monde en entier. « Tous les disciples qui se reconnaissent du chef des Hamalistes Cherif Bouyé Haïdara sont invités le vendredi après la prière à battre le pavé à Bamako pour soutenir les autorités de la transition, a déclaré un intervenant que se réclame du Chérif de Nioro. Cet érudit très influent dans le cercle religieux est un partisan de la prolongation de la transition qui a déjà organisé plusieurs manifestations à Nioro du Sahel pour demander de prolonger la transition à 3 ans.

Le mouvement Yéréwolo debout sur les remparts, réputé pour son esprit nationaliste, est à l’origine de la création de cette coalition en gestation. Et son leader, Adama Diarra alias Ben le cerveau, soutient qu’il est temps que les maliens arrêtent les contradictions pour se retrouver autour de l’essentiel. C’est ainsi qu’il a fustigé toutes les déclarations isolées tendant à faire croire que le Premier ministre, Choguel Maïga, et le Président Assimi Goïta ne souffrent pas dans la même trompette. « Choguel travaille sur instruction du Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta. Tous les détracteurs du Premier ministre sont entrain d’œuvrer pour leur propre agenda et non celui du Président de la transition », a déclaré Ben le Cerveau, qui promet de mobiliser environ deux millions de personnes ce vendredi à Bamako pour soutenir la transition.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

