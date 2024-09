Campagne de retour à l’apprentissage 2024-2025 : L’appel à la mobilisation du ministre Sy Savané

Dans son allocution à l’occasion de la campagne de retour à l’apprentissage 2024-2025, le 20 septembre dernier au Centre international de conférence de Bamako, le ministre de l’Education nationale, Amadou Sy Savané, a appelé à la mobilisation pour relever les défis qui jalonnent la marche résolue vers une école malienne équitable, inclusive et de qualité. Le texte intégral de son intervention !

Nous voici aujourd’hui tous rassemblés, ici, en ce jour de grâce du 20 septembre 2024, à la veille de la Rentrée scolaire 2024-2025, tous mobilisés pour relever les défis qui jalonnent notre marche résolue vers une école malienne équitable, inclusive et de qualité.

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

En cette heureuse occasion, il me plaît de réitérer, en votre nom et au mien propre, notre déférente gratitude à Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, pour son engagement à faire de l’Education et de la Formation professionnelle les leviers pour l’émergence du “Malikura”.

J’associe à ces remerciements Dr Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, Chef du Gouvernement, pour sa disponibilité et son implication personnelle dans la recherche de solutions aux défis qui se posent au système éducatif malien. Je profite de l’instant solennel pour saluer mes collègues du Gouvernement pour leur solidarité et leur soutien dans la mise en œuvre de l’action éducative.

C’est aussi le lieu de transmettre mes remerciements aux autorités administratives et politiques, aux autorités coutumières et religieuses, aux Partenaires techniques et financiers, aux Partenaires sociaux dans leur diversité ainsi que les organisations de la Société civile pour leur contribution à l’amélioration de la performance et de la qualité de l’Ecole malienne. Je tiens particulièrement à saluer les principaux bénéficiaires de l’action éducative que sont les écoliers et écolières du Mali.

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

Eu égard aux responsabilités qu’elle engage et aux défis qu’elle met en jeu, la rentrée scolaire constitue un tournant décisif dans la vie d’un pays : elle rythme et régule les agendas et les calendriers de toutes les composantes de la société. Cet état de fait confère à la présente rencontre un caractère solennel et met en relief l’éclat du succès attendu.

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

Au moment où nous nous apprêtons à lancer l’appel à la reprise des cours, le devoir de mémoire commande d’avoir une pensée pieuse et émue pour toutes celles et pour tous ceux qui, arrachés à l’affection de leurs parents et de notre communauté, ne pourront entendre cet appel. Ces personnes arrachées à notre affection sont des hommes, des femmes et des enfants membres de la communauté éducative dont la voix s’est éteinte à jamais.

Ce sont aussi des passionnés de l’Education, disparus, dont l’ardeur au travail a alimenté la flamme de l’espoir. Mes pensées vont particulièrement à l’endroit de nos collègues enseignants, lâchement assassinés, victimes de la barbarie des obscurantistes. Pour que cette flamme ne s’éteigne jamais, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de tous les membres de la communauté éducative et de tous ceux qui sont morts pour la cause du Mali.

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

La crise multidimensionnelle que vit notre pays a créé un risque élevé de non-retour à l’école pour de nombreux enfants et adolescent(e)s, principalement, les enfants déplacés internes et les réfugiés, plus particulièrement les filles et les enfants avec des besoins éducatifs spéciaux.

Pour relever ces défis, le Gouvernement a mis en place de nouvelles initiatives visant à assurer la continuité des services d’éducation à travers des alternatives adaptées, y compris l’enseignement à distance, notamment par la radio.

Dans ce contexte, le Ministère de l’Éducation nationale, avec le soutien d’autres partenaires de l’éducation, envisage de mettre en œuvre, comme les années passées, une Campagne nationale de retour à l’apprentissage pour garantir le retour à l’apprentissage des élèves maliens dans un environnement sûr et protecteur.

L’objectif global de la Campagne est de mobiliser massivement les communautés, les parents et les tuteurs d’enfants en âge préscolaire et scolaire, pour une inscription des enfants dans les structures éducatives, mais aussi de les sensibiliser à la nécessité de maintenir les enfants, et plus spécifiquement les filles, dans le cursus scolaire.

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

Les défis à relever pour une amélioration significative de nos performances scolaires touchent aussi bien les conditions d’apprentissage des élèves que les conditions de travail des enseignants et encadreurs. Nous voulons une école centrée sur la réussite des élèves et la valorisation de la fonction enseignante. Pour ce faire, 50 000 kits scolaires, acquis grâce à l’UNICEF, seront mis à la disposition des apprenants pour non seulement soulager les parents d’élèves d’une partie des charges liées à la scolarisation de leurs enfants, mais également offrir un minimum d’outils pédagogiques pour leur réussite. A ce jour, 36.540 kits sont déjà acheminés dans les structures éducatives. 10.960 autres kits sont en instance d’être livrés. Il faut aussi signaler la mise à la disposition des médersas franco-arabes de manuels scolaires d’un montant de 27 millions FCFA sur les ressources de l’Etat.

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

Le lundi 1er octobre 2024 marquera le début de l’année scolaire 2024-2025. Parents, élèves, enseignants sont appelés à remettre le cœur à l’ouvrage. Je lance donc un appel solennel pour une école de qualité. J’invite les acteurs et les partenaires sociaux de notre système éducatif à être à la place qu’il faut et au moment où il le faut. J’invite les enseignants à être présents à leurs postes et à accomplir, comme cela se doit, leurs obligations professionnelles d’éducateurs et de formateurs.

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

Pour clore mon propos, je voudrais partager avec vous ma foi en la concertation comme principale modalité de gestion. Je reste convaincu que de l’intelligence collective jaillit toujours la lumière nécessaire à la conduite de la délicate mission d’éducation. Je puis vous assurer que ma disponibilité vous est déjà acquise, dans la perspective d’échanges fructueux en vue d’un large consensus autour de l’essentiel : l’accélération de la transformation de l’Education pour offrir à notre pays l’école qu’il mérite.

Je vous remercie de votre attention.

