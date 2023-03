Célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme : Le Président Goïta rehausse l’éclat de la cérémonie de sa présence !

A l’instar de la Communauté Internationale, le Mali a célébré la Journée Internationale des Droits de la Femme le mercredi 8 mars. A cet effet, l’éclat de la cérémonie officielle tenue au Stade Omnisport Modibo Keïta a été rehaussé par la présence (tellement rarissime) du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. C’était en présence de la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidiè Founè Coulibaly, du Président du CNT, Colonel Malick Diaw, des membres du Gouvernement et des diplomates accrédités auprès du Mali.

La 29ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme a été commémorée le mercredi 8 mars 2023. Au Mali, le thème national était: « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ».

Une journée célébrée à sa véritable dimension cette année au Stade Omnisport Modibo Keïta. L’évènement était présidé par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Il était accompagné de la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidiè Founè Coulibaly, du Président du CNT, Colonel Malick Diaw et des membres du Gouvernement.

Ce rendez-vous si important pour la gent féminine au Mali en particulier n’est pas passé inaperçu car, nombreuses sont celles qui se sont déplacées en uniforme pour assister à ladite célébration au Stade Omnisport Modibo Keïta.

Au cours de cette cérémonie, après le mot de bienvenue du Maire de la Commune II, Abba Niaré, de l’allocution de la Présidente de la CAFO, Mme Sangaré Nana Coulibaly, l’honneur est revenu à Mme le Ministre Wadidiè Founè Coulibaly de prononcer son discours dédié à ce 8 mars.

Selon elle, le thème choisi par le Mali met en évidence la nécessité de la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation. Que les femmes et les enfants constituent le plus grand nombre de victimes des différents conflits dans notre pays. D’où la nécessité d’engager des actions fortes à leur faveur. Avant d’ajouter que son Département en collaboration avec ses partenaires, a entrepris des actions en faveur du processus de paix et de réconciliation, au nombre desquelles elle citera entre autres, l’accueil et l’assistance des personnes déplacées dans les structures de son département ; la distribution de kits de dignité aux femmes déplacées ; l’organisation des activités d’information et de sensibilisation, des débats intergénérationnels et de formation des femmes dans les zones affectées par le conflit. S’y ajoutent, l’organisation de la campagne nationale de communication et de mobilisation pour l’appropriation de l’Accord pour la paix et la réconciliation, l’organisation d’une rencontre des femmes du Mali appelée ‘’appel des femmes du Mali’’. Ainsi que l’organisation de 5 assises régionales dont une à Ségou, une à Mopti et 3 à Bamako sur le thème ‘’Femmes, Paix et Violences Basées sur le Genre’’….

Elle a ensuite remercié le Chef de l’Etat, pour son attachement indéfectible à la promotion de l’égalité des sexes, l’autonomisation de la femme et la participation des femmes aux instances de prise de décision.

Par la suite, la Ministre chargée de la promotion féminine a indiqué qu’à côté des résultats obtenus, il y a toujours des défis à relever, singulièrement le contexte sécuritaire qui impacte particulièrement sur les femmes et les enfants ; le faible niveau du budget alloué au ministère ; le relèvement économique des femmes ; la problématique de l’accès aux intrants et aux marchés pour les femmes rurales et femmes entrepreneures et la problématique de la recrudescence des VBG.

Après avoir bénéficié d’un accueil tout autant chaleureux, le Chef de l’Etat dans son discours a rendu un vibrant hommage aux femmes.

Pour le Président Goïta, le 8 mars ne se limite pas à une simple célébration de convenance, néanmoins qu’elle doit servir de cadre approprié pour des actions d’information, de sensibilisation et de plaidoyer autour de la condition de la Femme à travers le monde. Il a fait valoir de sa reconnaissance aux femmes pour leur combat quotidien et leur dévouement constant pour un Mali vers sa pleine souveraineté, avant d’engager le Gouvernement, nonobstant les multiples challenges à relever, à maintenir la dynamique déjà amorcée en vue de ramener le bilan de la promotion de la Femme à hauteur de souhait. Au terme de son propos, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a sollicité les femmes à rester mobilisées aux côtés des Autorités de la Transition dans le processus de la refondation du Mali.

Un défilé militaire et civil des femmes a mis fin à cette 29ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme.

Par Mariam Sissoko

