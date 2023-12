Célébration de l’excellence chez Orange : L’édition 2023 d’Orange Awards a vécu

Comme chaque année, l’entreprise Orange Mali prime ses partenaires de la distribution qui ont excellé de par leur travail par des remises de chèques, de motos et de pick-up. Le lundi 4 décembre 2023 à l’hôtel Radisson Collection, c’était au tour des lauréats de la 9ème édition de Orange Awards de repartir avec leurs cadeaux.

Les récompenses sont allées aux meilleurs des différentes catégories. Sur la rive gauche, Farouk distribution SARL a reçu le premier prix et a gagné la somme de 10 millions de FCFA, l’entreprise Telco a également reçu trois prix en récompense de ses performances. Le premier prix de la rive droite a été remporté par la société SOMU SARL, elle a également reçu la somme de 10 millions de francs CFA. Le 1er prix de l’excellence Nafama est revenu à Fatoumata Distribution avec la somme de 4 millions de F CFA, 4 motos Djakarta en plus d’un véhicule pick-up. Adama Coulibaly quant lui a gagné 4 millions en plus d’un Pick –up dans la catégorie Prix d’excellence Orange money

Dans les catégories : meilleurs partenaires commerciaux internes, meilleur promoteur Orange Energie, meilleur responsable conformité, meilleur ingénieur commercial , les lauréats ont été respectivement récompensés ( les prix allaient de 500 000 F à 10 millions ).

« Chers partenaires, cette année vous avez été au rendez-vous de la transformation vers le digitalisation, au rendez-vous sur les ventes excellentes et les ventes des kits orange énergie en plus des recrutement d’orange money de qualité, de vendre des kits sims ce n’a pas été facile .. » , a déclaré la directrice de la Direction de Distribution Orange Mali, Diop Bintou Koné dans son discours inaugural, tout en se réjouissant de la tenue régulière des Awards chez Orange à l’occasion de la fin de l’année. Qui, selon elle, sont beaucoup plus qu’un challenge, offre l’opportunité à Orange de reconnaître l’excellence, la qualité du travail bien fait, à l’en croire.

Aussi, Mme Diop n’ a pas manqué de féliciter les nominés pour les indicateurs de performance enregistrée lors de ce challenge. Elle les a ensuite invité à plus s’invertir pour encore plus de performance en 2024.

Khadydiatou SANOGO

Commentaires via Facebook :