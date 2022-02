Ils ont été construits et équipés à hauteur de plus de 351millions de F CFA par la Caisse malienne de sécurité sociale

Dans la dynamique de doter le Mali en infrastructures sanitaires de qualité et de quantité, le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, accompagné de son collègue de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra, a inauguré trois nouveaux centres construits par la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS). C’était le lundi dernier, en présence du directeur général de la CMSS, Issiaka Koné, du président de la Fédération nationale des retraités (FNR), Seydou Monzon Traoré et du président de l’Association des anciens combattants militaires retraités veuves et victimes de guerre du Mali (ACMRCVGM), le colonel Hama Maïga.

Ces centres sont désormais logés en Commune I à Djelibougou, en Commune IV à Sébénikoro et en Commune VI à Faladié. Ils permettront de remédier aux difficultés vécues par les affiliés en activité et les pensionnés. En effet, ces centres de paiement étaient en location dans des endroits difficiles d’accès ou dans des locaux exigus et non adaptés. Ce qui posait des problèmes de déplacement vers ces centres surtout pour les personnes d’un certain âge que sont nos retraités. De plus, l’environnement n’était pas favorable pour offrir un meilleur accueil et des services aux usagers. Consciente de cette situation, la Direction Générale de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) avait pris l’engagement de doter les agents de la CMSS d’un meilleur cadre de travail pour mieux servir et accompagner les usagers.

L’objectif de la déconcentration des structures de la CMSS consiste de rapprocher davantage l’administration de ses administrés et de leur offrir les services de qualité. Les retraités civils sous la houlette de la FNAR et l’ACMRCVGM ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance pour la construction de ces trois centres qui vont contribuer assurément à faciliter les conditions d’accès des assurés aux prestations offertes par la CMSS. « Monsieur le Directeur Général, merci pour l’attention et votre volonté de mettre les retraités au cœur de toutes vos actions en témoigne le paiement régulier des pensions et à temps » ont- indiqué.

Selon Mme le ministre, la construction et l’inauguration de ces centres, démontrent à suffisance toute l’attention que les plus hautes autorités de la transition accordent aux assurés sociaux et singulièrement aux anciens serviteurs de la nation.

Diéminatou Sangaré a aussi saisi l’occasion pour exhorter l’ensemble des travailleurs des organismes de protection sociale à donner le meilleur d’eux-mêmes, afin d’assurer à nos concitoyens tous les avantages d’une protection sociale et sanitaire à hauteur de souhait. Elle a également appelé les uns et les autres au sens de la responsabilité, à l’assiduité dans le travail, à l’entente et à la cohésion sociale pour offrir un service de qualité encore et davantage supérieure.

Pour sa part, le ministre Oumarou Diarra, a salué l’initiative avant de prodiguer des conseils et des bénédictions à l’endroit de la CMSS qui s’inscrit dans les grandes orientations édictées par les plus hautes autorités pour la refondation du Mali.

Diakalia M Dembélé

