Les membres de l’administration provisoire du Conseil national du patronat (Cnpm) ont animé une conférence de presse le mardi 15 février dans les locaux de l’institution. Au cours de laquelle, ils se sont engagés à rassembler tous les membres du Cnpm. C’était sous l’égide de Boubacar H. Diallo, vice-président de l’administration provisoire.

Rassemblement, c’est l’engagement pris par les membres de l’administration provisoire mise en place au Conseil national du patronat (Cnpm). Un rassemblement qui est devenu plus qu’une nécessité après plus de 16 mois de crise et d’interminables procédures judiciaires.

L’installation de l’administration intervient quelques semaines après l’expulsion de Diadié dit Amadou Sankaré des locaux du Cnpm. « L’administration provisoire, dans une démarche d’inclusivité, travaillera afin de réconcilier tous les membres du Cnpm », a insisté son vice-président. Cette réconciliation est selon lui le seul gage du développement du secteur privé. « Toute autre chose sera considérée comme un échec », a-t-il assuré.

Le rôle de l’administration provisoire est de travailler pour la cohésion afin de mettre ensemble ce qui est essentiel, de se débarrasser du superflu. La nouvelle équipe dirigeante du Cnpm se désolidarise de tous les clans et dit ne pas être dans l’exclusion. Et Boubacar H. Diallo veut que cela soit dit et entendu. C’est pourquoi, il a lancé un appel à tous les protagonistes de la crise à enterrer la hache de guerre.

Boubacar H. Diallo dit espérer que l’installation de l’administration provisoire constituera l’épilogue de la crise qui sévit au Cnpm depuis plus d’une année.

Installée pour une période de 03 à 06 mois, l’administration provisoire aura pour tâche la gestion des affaires courantes et la relecture des textes. Sur ce point, il s’agit de voir en quoi le texte peut être adapté aux réalités actuelles, a expliqué le vice-président Diallo.

D’ores et déjà, les membres de l’administration provisoire disent ne pas être candidats lors de la prochaine assemblée générale élective. « On ne peut pas être juge et partie », a clamé Boubacar H. Diallo.

Sur l’éventuelle candidature de Mamadou Sinsy Coulibaly et Diadié dit Amadou Sankaré, le vice-président de l’administration dit n’avoir pas la légitimité d’exclure qui que ce soit. « Chacun est libre de se présenter et les membres du Cnpm vont trancher », a-t-il tout simplement expliqué.

Pour terminer, il faut indiquer que cette administration provisoire a été mise en place par les groupements professionnels et des conseils patronaux des régions membres du Cnpm au cours d’une réunion tenue le 08 février dans un hôtel de la place.

La liste des membres du bureau

Président : Soya Golfa, doyen des membres du Cnpm,

Vice-président : Boubacar H Diallo (BTP)

Membres : Mme Cissé Fatima Kouyaté (Tourisme et voyage), Aboubacar Bah (Bétail – Viande), Issa SIDIBE (Mines), Bourehima Guindo (Pétrole), Cheick Omar Sissoko (Intrants Agricoles). Souleymane Koné (CPR Sikasso).

