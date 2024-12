Après la Commune V, le Réseau ouest-africain pour la paix, section malienne (Wanep-Mali) a animé en Commune III du district un atelier de renforcement des capacités des membres des Comités consultatifs de sécurité (CCS). Les travaux ont été présidés par Dr. Sounkalo Togola, chef de division communication du Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité représentant du commissaire à la RSS.

A cette occasion, Me San Kéita, présidente du conseil d’administration de Wanep-Mali s’est réjouie du partenariat entre son organisation, les mairies et le Commissariat à la RSS. “Notre objectif est d’équiper les membres des CCS des connaissances et compétences nécessaires pour remplir efficacement leur mandat, tout en renforçant la collaboration entre les acteurs locaux, les forces de sécurité et les citoyens”, dira-t-elle.

Wanep-Mali, à travers l’exercice, compte équiper, dans les six communes du district de Bamako, les membres des CCS des connaissances et compétences nécessaires pour remplir efficacement leur mandat, tout en renforçant la collaboration entre les acteurs locaux, les forces de sécurité et les citoyens.

Les ateliers ont abordé des thématiques comme les mandats, rôles et responsabilités des CCS ; l’approche police de proximité indispensable pour reconstruire la confiance entre citoyens et institutions ; l’évaluation sécuritaire participative, un outil essentiel pour anticiper les défis sécuritaires.

“Les CCS représentent une opportunité unique pour rapprocher les citoyens des processus décisionnels en matière de sécurité. Votre rôle, en tant que membres, est crucial pour faire de ces comités des plateformes efficaces de plaidoyer et de réponse aux préoccupations locales”, a ajouté Dr. Togola.

Wanep-Mali, selon la présidente de son conseil d’administration, parvient à mener à bien ses formations grâce à son partenariat avec des PTF, dont Eucap-Sahel.

“Wanep-Mali réaffirme son engagement à accompagner les CCS dans leur mission de promotion de la sécurité humaine et de la paix durable. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus résilientes et plus sûres, où la confiance et l’inclusion guident nos actions collectives”, a conclu Me. Saran Kéita.

Alexis Kalambry

Commentaires via Facebook :