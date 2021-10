Conseil National de la Transition : Vers l’abrogation du décret de nomination d’Issa N’Djim du CNT

Dans la soirée de mardi 26 octobre , Issa Kaou N’Djim 4ème Vice-président du CNT a été interpellé au Camp I de la gendarmerie pour motif qu’il a tenu des « propos subversifs » à l’endroit des autorités de la Transition, en occurrence contre le Premier ministre Dr Choguel K. Maïga avec des comportements délictuels via les réseaux sociaux et puis mis en garde à vue.

-maliweb.net- Et dés lors ses conseils n’ont cessé de démontrer qu’il y’a vices de procédures de l’interpellation de leur client car selon eux il jouit de l’immunité parlementaire donc pas question de le maintenir en garde à vue…

À ce qu’il faut savoir de l’interpellation du 4ème Vice-président du CNT depuis belle lurette, Issa Kaou N’Djim ne cessait de critiquer les Chefs du Gouvernement de la transition ( Moctar Ouane et l’actuel Pm Choguel Kokala Maiga). Il passait tout son temps dans son bureau du CNT à dénigrer , vilipender même de traiter d’imposteur son ancien camarade de lutte dans le mouvement M5-RFP quand ce dernier a été nommé Pm suite à la destitution de Bah N’Daw et son chef de gouvernement .

Auparavant le 29 septembre dernier, le Président Assimi GOÏTA avait envoyé des émissaires chez l’iman Dicko pour qu’il recadre son gendre Issa N’Djim sinon il se verra renvoyer du CNT. L’iman refusa catégoriquement de s’ingérer dans la guéguerre entre son gendre et les responsables de la Transition . Selon l’iman , les militaires ont utilisé Issa N’Djim pour le combattre et qu’il n’a jamais été contacté pour sa nomination au CNT voire même vice-président. En retour, il les dira aux émissaires d’Assimi de gérer entre eux leurs querelles intestinales. Et depuis ce temps , les militaires de Kati étaient obliges de trouver une solution pour le débarquer du CNT et voilà que la dernière vidéo d’Issa N’Djim donnant l’occasion à ses détracteurs de l’enfoncer pour de bon.

Vu les vices de procédures de l’interpellation d’Issa N’Djim dont la question de son immunité s’est invitée dans sa défense par ses conseillers pour lui empêcher d’être sous mandat dépôt ou d’être en procès avec les responsables de la Transition. Nous apprenons par plusieurs sources que si le problème d’immunité s’impose toujours pour lui intenter un procès. Le Président de la Transition Colonel Assimi Goita se verra dans l’obligation d’abroger le décret de nomination d’Issa N’Djim du CNT et que c’est la seule option pour se débarrasser de leur ancien complice . Comme dirait l’autre , la révolution fini toujours à bouffer ses propres enfants.

Attendons d’y voir si le président de la Transition Assimi Goïta va-t-il abroger le décret de nomination de Kaou N’Djim ?

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

