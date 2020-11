Décès du Soldat de la démocratie, pluie d’hommages de diverses personnalités pour ATT

Le soldat de la démocratie couramment appelé ATT, ancien Chef d’Etat de la République du Mali (2002-2012) tombe avec les armes en main à Istanbul (Turquie) à l’aube de ce jour mardi 10 novembre 2020. Évacué en Turquie, pour des soins appropriés dont son état de santé, qui s’est fortement dégradé ces derniers temps. Amadou Toumani Touré, cousin de tous les maliens répondant à l’appel d’un peuple malien en détresse dans les années 1991 devient le père de la démocratie malienne. Dès l’annonce de ce décès, de nombreuses personnalités ont posté sur les réseaux sociaux des messages de soutien à l’ancien chef d’État du Mali que nous vous livrons.

Le Docteur Mamadou Bocary Diarra, cardiologue et Directeur de l’Hôpital mère-enfant

Le regretté Amadou Toumani Touré était admis à l’hôpital Le Luxembourg pour une intervention au cœur, avant son évacuation en Turquie. Le Luxembourg de Bamako, fondé par ATT et son épouse. ATT a bénéficié d’un débouchage de stent qui lui avait été posé en France, il y a quelques temps de cela. Nous avons au niveau de l’hôpital mère-enfant débouché ce stent, il y a une vingtaine de jours. Il a même apporté des félicitations et des remerciements, car c’était le seul endroit dans toute la République du Mali, ce jour-là, où l’on pouvait faire une telle activité. Il était très satisfait de nos soins, mais il y avait une comorbidité et c’est cette comorbidité qui l’a emmené en Turquie pour des prises en charge multiples et diverses. C’est à Allah qu’appartient ce qu’Il a pris et c’est à Lui qu’appartient ce qu’Il a donné. Repose en paix, l’ami des enfants !

DR KOITA S. Chef Unité Anesthésie Réanimation, Centre chirurgie cardiaque

Nous sommes très tristes et le monde entier vient de perdre un homme de paix, Général Amadou Toumani Touré .Dormez en paix cher papa, dormez en paix grand fondateur de l’hôpital mère enfant le Luxembourg, nous sommes sans mot mais nous sommes fiers de vos œuvres. Je me rappelle qu’en juillet 2008 à mon retour de l’Algérie jeune médecin généraliste, vous m’avez ouvert les portes de l’hôpital Luxembourg depuis ce jour de formation en formation je suis ce que je suis aujourd’hui .ATT, tu as tout fait pour nous, tu as tout fait pour le Mali, tu as tout fais pour le monde, tu as tout fait pour l’hôpital Luxembourg .Nous prions pour le repos de ton âme.

Président de la transition SEM BAH N’DAW

Cette perte cruelle afflige la nation malienne à laquelle l’homme a donné tout son amour et toutes ses forces. Acteur majeur de la démocratie malienne, ATT, aura au cours de son destin exceptionnel, contribué à façonner le visage du Mali moderne, enchaînant, partout dans le pays, des projets de routes et de ponts, d’écoles et de centres de santé, d’accès aux logements sociaux, à l’eau potable et à l’électricité. De Kidal à Kayes, en passant par Koulikoro, le District de Bamako, Mopti, Ségou, Sikasso, Gao et Tombouctou, son empreinte restera forte, sa voix résonnera toujours, et son patriotisme sera salué à sa juste mesure.

Au nom du peuple malien, en mon nom propre et en celui des anciens Chefs d’Etat Alpha Oumar Konaré, Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Kéita, j’adresse mes condoléances les plus sincères à la veuve du défunt, Mme Touré Lobbo Traoré, à ses enfants, à ses proches ainsi qu’à ses nombreux amis et sympathisants.Notre chagrin aujourd’hui est grand et il est d’autant plus grand que nous pleurons ATT, un peu moins de deux mois après le décès de l’ancien Président, le Général Moussa Traoré. Ce moment est pénible mais telle est la volonté du Tout-Puissant. A Allah nous sommes, à Lui nous retournons !”Inna lillah wa inna ilayhi raaji’uun !

Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de mon frère, Amadou Toumani Touré, ancien Président du Mali. Je présente mes condoléances les plus émues à sa famille ainsi qu’au peuple frère du Mali. Que son âme repose en paix.

Macky Sall, Président la République du Sénégal

Je suis peiné d’apprendre le décès de SEM Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République du Mali. Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme.

Guillaume Soro, ancien Président de l’Assemblée nationale ivoirienne

J’apprends avec une immense tristesse le décès de mon Kôrô le Président Amadou Toumani Touré (nous nous donnions du Dôgô et du Kôrô). Je présente au Peuple malien mes condoléances .Je me tiens prêt à prendre part aux cérémonies funéraires.

Soumeylou B Maiga, Ancien Pm

Attristé par le décès de notre ancien Président ATT, un ami et un compagnon pendant une décennie de lutte pour l’avènement de la démocratie pluraliste. Par humilité il était devenu le cousin de tous les Maliens et l’ami de tous. Très sincères condoléances à sa famille éplorée. Que son âme repose en paix.

Soumaila Cissé, Chef de file de l’opposition

C’est avec une profonde affliction que j’ai appris le décès de mon frère et ami le Président Amadou Toumani Touré, une figure marquante de l’histoire de notre pays, le Mali. Je me félicite de notre longue et sincère amitié datant de notre adolescence au collège moderne de Mopti. Je m’incline devant la mémoire de l’homme politique, homme de paix et de dialogue. Le 9 octobre dernier, bien que malade, il insistait pour venir lui-même me marquer sa joie pour ma libération. Je ressens sa mort comme un choc et je compatis à la peine de ma sœur Lobbo TRAORE et à celle de ses enfants et petits-enfants. Repose en paix AMADOU!

Moussa MARA, ancien Pm

Décès du Président Amadou Toumani Toure ATT : une nouvelle aussi inattendue que bouleversante ! Sincères condoléances à son épouse Lobo Traoré, à sa famille et à l’ensemble de la Nation. Le Soldat de la démocratie s’en est allé à un moment où notre pays vit un moment incertain et troublé. Sachons méditer son exemple d’humilité et d’esprit de rassemblement pour nous donner la main et essayer de sortir de la crise ! Dormez en paix mon général.

Madani Tall, Homme politique malien

Dieu dans Sa Miséricorde a voulu rappeler à Lui Amadou Toumani Touré, Ancien Président de la République du Mali. Cet homme comme, chacun de nous, était fait d’ombres et de lumières, mais sa part de lumière était plus éclatante. C’était un homme de devoir, un patriote et une âme profondément humaine. L’histoire retiendra qu’il fut le porte étendard de la démocratie non seulement au Mali mais également sur une bonne partie du continent africain. C’est lui qui donne l’exemple en 1991, c’est lui qui démontre que l’on peut quitter le pouvoir et avoir une vie après. Les plus grandes avancées que notre pays a connu ont eu lieu sous ses mandats, la gratuité de la césarienne pour les femmes, les logements sociaux pour les plus démunis, l’électricité et l’eau pour tous, l’assurance maladie universelle pour chacun. Au delà des infrastructures du développement, il avait à cœur le bien être du malien. Beaucoup ont confondu, son caractère profondément humain avec de la faiblesse, là où lui savait que la force n’est qu’une solution parmi tant d’autres. Le pouvoir pour lui n’était qu’un instrument pour concrétiser le développement. Ni intéressé par l’argent, ni par le luxe, il était un enfant de Mopti, un enfant du Mali. Un jour quand je lui disais « Kaou de ton Palais à Koulouba est ce que tu peux entendre la détresse des maliens » il me dit « Ceci n’est pas mon palais c’est un bâtiment appartenant au peuple dont je ne suis que le locataire temporaire, laissons ceux qui ne veulent pas travailler dormir et attelons-nous à des projets concrets pour notre pays, c’est pour cela que nous sommes là ». Je pourrais écrire un livre entier sur l’homme, mille anecdotes, mille situations, mille exemples. Comment décrire en quelques lignes un homme qui appartient à l’histoire, comment d’ailleurs résumer un homme en quelques mots ? En trois phrases, je dirais qu’ATT était un grand enfant du Mali, à la fois patriote et humain. C’était un homme de devoir qui avait à cœur de développer le Mali. Les biens matériels ne l’intéressaient pas et il était simple dans son comportement et dans ses relations avec autrui. Wa Astaghfirū Allāha ‘Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun. Dieu veille.

Mountaga Tall, Président du CNID-FYT

ATT S’EN EST ALLE. De la Bourse du Travail à la Maison du Peuple pour la mise en place du CTSP en 1991, des rencontres à Koulouba à la Maison Blanche pour des discussions importantes sur le Mali, des désaccords politiques assumés aux instants de grande complicité : le compagnonnage a été long et la fraternité constante.Tu as mérité de la Patrie ! Dors en paix Amadou ! BABA

L’Ambassade des États-Unis au Mali

L’Ambassade des États-Unis a appris avec une profonde affliction le décès de Amadou Toumani Toure, communément appelé ATT, ancien président de la République du Mali, survenu ce mardi 10 novembre 2020. En cette douloureuse circonstance, nous présentons à la famille de l’illustre disparu et au peuple frère du Mali, nos condoléances les plus attristées. Nous sommes profondément émus par le deuil qui frappe le peuple malien. Recevez toute notre amitié et toute notre affection. Que son âme repose en paix.

L’Ambassade de France au Mali

L’Ambassade de France au Mali présente ses sincères condoléances aux autorités de transition et au peuple malien suite au décès de l’ancien président Amadou Toumani Touré (ATT). Homme de devoir, il incarnait à bien des égards l’histoire récente du Mali, qu’il a durablement marquée de son engagement. Nous gardons également en mémoire ses liens d’amitié avec l’ancien président français Jacques Chirac, pour lequel il avait organisé des funérailles traditionnelles dogons en février dernier.

Oumou Sangare, artiste malienne

C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès mon grand frère et ancien Président, Amadou Toumani TOURÉ. Tu auras marqué l’histoire du pays par ton engagement et le Mali perd aujourd’hui un grand artisan de sa démocratie. Ton charisme, ton éloquence, ta bonté et ton amour pour la patrie ont marqué les esprits, tu t’en vas en laissant un grand vide. Mes condoléances émues à ma sœur Lobbo, tes enfants ainsi qu’à toute ta famille. Qu’Allah te fasse miséricorde et t’accueille dans son vaste Paradis. Dors en paix.

Mokobe, artiste chanteur malien

Notre ancien président du Mali Amadou Toumani Touré nous a quittés, je suis complètement abattu, il était pour moi un Tonton, une référence, un modèle, il aimait le Mali du fond de son cœur et de son âme .Je n’oublierai jamais sa bonté et son humilité. Je garderai toujours des souvenirs inoubliables de vous merci pour tout ATT repose en paix président .Une forte pensée pour sa famille ses proches et pour tout le peuple Malien nous avons perdu un Grand homme.

Housseini Amion GUINDO, Président du Codem

En cette douloureuse circonstance, le parti Codem salue la mémoire du très grand homme d’Etat qu’il fût et qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du Mali et de l’Afrique. Pour la Codem, notre pays perd un grand bâtisseur, un exemple de patriote. Convaincu que ses valeurs et ses œuvres qu’il nous a léguées ne disparaîtront jamais, la Convergence pour le Développement du Mali exhorte le peuple malien, surtout dans ces moments particulièrement difficiles, à suivre son modèle pour l’amour de sa patrie et sa sympathie envers les autres. Avec la disparition brutale du Président Amadou Toumani TOURE, cet apôtre de la paix, l’Afrique perd également l’une de ses plus éminentes personnalités de ces dernières décennies. La CODEM adresse ses sincères condoléances au peuple malien et à la famille durement éprouvée de l’illustre disparu. Toujours dans la ferveur du Maouloud, la CODEM exhorte l’ensemble des maliens à prier pour que Dieu le miséricordieux l’accueille dans son paradis.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :