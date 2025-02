Le terrain de football de l’Hippodrome en Commune II a servi de cadre le samedi dernier à la présentation du trophée “Mon quartier propre”, une distinction remportée par le quartier Hippodrome au terme de la compétition “Mon quartier propre” qui visait à promouvoir un cadre de vie décent à travers l’investissement humain, l’engagement communautaire et l’assainissement des différents quartiers de Bamako.

La célébration de cette distinction, organisée par les forces vives du quartier de l’Hippodrome, a mobilisé de nombreuses personnalités dont le parrain de l’événement le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, la marraine Mme Camara Zeïnabou Wallet Amidi, la présidente de la délégation spéciale de la Commune II Aminata Dramane Traoré et l’invité d’honneur Oudou Traoré.

“Mon quartier propre”, faut-il le noter, est une opération lancée le 3 août 2024 par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne pour prendre fin le 15 septembre 2025. Elle a mis en compétition 68 quartiers du district de Bamako et de Kati dans la promotion d’un cadre de vie décent à travers l’investissement humain, l’engagement communautaire et l’assainissement des différents quartiers du district de Bamako. Cette première édition s’est focalisée sur plusieurs activités essentielles, notamment le nettoyage et le reboisement des espaces publics, le curage des caniveaux et des campagnes de sensibilisation pour encourager un changement de comportement durable parmi les habitants.

Au terme de cette compétition, c’est le quartier Hippodrome qui s’est distingué. Toute chose qui fait la fierté des habitants de cette localité. “Ce trophée est venu trouver que l’assainissement faisait déjà partie du quotidien des populations de la Commune II. Donc, ce trophée vient récompenser les efforts de la population dans le domaine de l’assainissement”, a expliqué le chef de quartier de l’Hippodrome, Mamadou Koné. Et de réaffirmer l’engagement de la population à continuer sur cette voie de la salubrité.

Quant au coordonnateur des chefs de quartier de la Commune II, Boua Simpara, tout en invitant les habitants à persévérer sur cette voie de la salubrité, a salué la présidente de la délégation spéciale, Aminata Dramane Traoré, qui s’est toujours battue, selon lui, pour l’assainissement. Le président du CNJ de la Commune II, Modibo Sangho, de rappeler que ce n’est pas première fois qu’un quartier de la Commune II remporte un trophée dans le domaine de l’assainissement. Réjouie aussi par cette récompense, la présidente de la délégation spéciale de la mairie de la Commune II, Aminata Dramane Traoré, a rappelé la place cruciale de l’assainissement. “On ne peut pas bâtir le Mali Kura sans l’assainissement. Ce trophée est une fierté pour toute la Commune II”, a souligné la présidente de la délégation spéciale. Elle a souhaité voir ce trophée rester dans sa commune au terme de la prochaine édition. Notons qu’en marge de la cérémonie des distinctions de récompenses ont été remises aux cadres et leaders communautaires qui s’investissent pour le développement de ladite commune.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :