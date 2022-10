Suite à l’incident survenu sur la Route Nationale15 (RN15), Sévaré-Bandiagara, au cours duquel, un car de la Compagnie DC TRANSPORT sauta sur une mine, faisant des morts, des blessés et d’importants dégâts matériels, le gouvernement a marqué toute sa solidarité. Deux membres du gouvernement, notamment le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE et le ministre délégué en charge du Développement Social et de l’Action Humanitaire, M. Oumarou DIARRA, ont été dépêchés à Mopti par le Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi GOÏTA.

Ils étaient porteurs d’un message de soutien et de compassion des autorités de la Transition. «Nous sommes là sur instruction du Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi GOÏTA qui nous a chargé de venir pour présenter les condoléances aux familles éplorées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés, suite à cet incident survenu, le 13 septembre dernier et qui a, malheureusement, fait quatorze (14) morts et une quarantaine de blessés. Nous voyons que la situation de ces derniers s’améliore puisque certains d’entre-eux sont rétablis et sont sortis d’hôpital. C’est l’occasion aussi de remercier le Directeur Général de l’hôpital et toute son équipe. Cet acte, il faut le dire, est ignoble et barbare.

Quand les forces du mal, maintenant, se résigne à attaquer les paisibles populations qui vaquaient à leurs préoccupations, cela est un signe de faiblesse. Nous demandons aux populations de continuer à soutenir les forces de défense et de sécurité, en termes de renseignement, car c’est avec le renseignement que l’on peut gagner en amont et anticiper certaines choses», a dit le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE.

Après cette visite à l’hôpital Sominé DOLO, les deux (02) membres du gouvernement se sont entretenus avec le haut commandement de la 6ème Région militaire, au camp Hammadoun Bocari BARRY dit BALOBO de Sévaré.

