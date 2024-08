Digitalisation de l’Administration : La DGCCC en première ligne pour concrétiser la vision du Président de la transition

Le lundi 12 août 2024, la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCCC) a accueilli le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, pour une visite riche en enseignements. À cette occasion, le Ministre a salué les progrès remarquables réalisés par cette entité dans le processus de digitalisation, un pilier essentiel pour la modernisation de l’administration malienne.

Conformément aux directives des plus hautes autorités de la transition, avec à leur tête, le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, le Mali avance résolument vers la digitalisation de ses services publics. La DGCCC, sous la houlette de son Directeur Général, M. Zedion Dembélé, incarne cette volonté de transformation en s’engageant pleinement dans cette révolution numérique. L’objectif est clair : rendre l’administration plus transparente, plus efficace, tout en assurant une régulation optimale du commerce, une protection accrue des consommateurs, et une concurrence équitable sur le marché national.

Le Ministre Diallo, impressionné par les avancées réalisées, n’a pas manqué de souligner l’importance de cette digitalisation pour l’avenir du Mali. “Ces progrès illustrent la détermination du gouvernement à instaurer une administration moderne, dynamique et adaptée aux exigences du développement“, a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Cette visite a également permis d’échanger de manière constructive avec les cadres de la DGCCC. Ainsi, M. Diallo a chaleureusement félicité l’ensemble du personnel pour son engagement indéfectible, tout en les encourageant à continuer sur cette lancée pour faire de la DGCCC un modèle d’innovation administrative.

En ligne avec la vision des autorités de la transition, la digitalisation de l’administration constitue un défi majeur pour le Mali. La DGCCC, par ses actions audacieuses, montre qu’elle est à la hauteur de ce défi et qu’elle est prête à jouer un rôle de premier plan dans la modernisation de l’État, suivant ainsi les aspirations du Colonel Goïta et de son gouvernement.

Adama Coulibaly

