Pour le président du Mouvement Sentinelle Mali-Kura, ce qui est nécessaire aujourd’hui au Mali, c’est de numériser l’identification du Malien pour que ça soit quelque chose de plus cohérent, juste et concordant avec les normes de la Cedeao. « On a attendu ça beaucoup de fois, on n’a pas pu l’avoir. Si dans une transition on arrive à l’avoir on doit les applaudir », dit-il. C’était lors d’un débat télévisé dans une émission dénommée « Regards Croisés » sur Renouveau TV.

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a pris la semaine dernière, le décret n°2022-0639/PT-RM du 3 novembre 2022, portant institution et règlementation de la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée, conformément aux normes de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Tout citoyen malien, âgé de 5 ans au moins, peut se faire délivrer une carte nationale d’identité biométrique sécurisée qui est exigible à partir de 15 ans avec une durée de validité de 5 ans. Il faut rappeler que depuis 2014, la Cedeao a demandé cette conformité au niveau des Etats.

Tous les pays membres de la Cedeao ont la Carte biométrique, sauf le Mali. « Donc nous devons saluer là, l’effort fourni par les autorités de la transition pour rendre possible cela », a laissé entendre Dr. Djiré. Selon lui, c’est une carte d’identité numérique et en même temps une carte électronique. Il se réjouit du fait que les autorités ont confirmé que son acquisition est très facile. A ses dires, « ce qui va changer désormais, c’est la rapidité de l’acquisition, la fiabilité et à travers cette carte le Mali démontre qu’il est ouvert à tous les pays du monde. Et puis nous sommes en confort avec la Cedeao ». Pour se faire, le Président du Mouvement Sentinelle Mali-Kura, dira que leur rôle en tant que veille, en tant que Sentinelles, en tant que citoyens, c’est d’accompagner l’Etat dans la distribution et dans la promotion de ces cartes. Il exhorte à cet effet, ses paires hommes politiques de se ressaisir et d’accompagner cette transition qui a fait tant de choses, qui a peut-être commis des erreurs parce qu’en faisant des choses on peut commettre des erreurs, mais la capacité d’aider, c’est de faire analyser les erreurs et de les améliorer.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :