Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu le mardi 9 juillet 2024, en présence du Secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, représentant le ministre, une délégation du Conseil d’administration de Orange Mali, conduite par Alioune N’Diaye, PCA de Orange en Afrique et au Moyen Orient, PCA de SONATEL et premier Directeur Général de Orange Mali.

Cette visite de courtoisie, avait pour objectif de présenter les acquis d’Orange Mali en termes d’actions de développement, de projets d’envergure pour le renforcement de son ancrage au Mali. Il s’agissait également de rendre compte des actions de déploiement du réseau et des services et de prendre les précieux conseils et orientations du Chef du gouvernement. À cet effet, le PCA de Orange a, dans son allocution, remercié les autorités de la transition pour avoir associé la société dans la mise en place de plusieurs projets de développement notamment la digitalisation des moyens de paiement des services publics.

Il a, à cet effet, sollicité davantage de soutien de la part du gouvernement dans la construction d’un centre médical d’urgence dans la commune IV du district de Bamako.

Le Premier ministre, en ingénieur des Télécom, est revenu sur les premières heures d’Orange au Mali appelé, à l’époque, Ikatel.

Il a dans ce sens salué la résilience de cette société et sa capacité d’adaptation aux différentes crises que notre pays a connues. C’était l’occasion pour le Chef du gouvernement de féliciter l’administration d’Orange pour toutes ses actions en faveur de la population et de réitérer la disponibilité du gouvernement de la Transition dans la réalisation de ses projets sociaux.

À rappeler que Orange Mali évolue également, en plus des actions sociales et humanitaires, dans le renforcement de capacités et l’insertion professionnelle, notamment dans le domaine du digital.

