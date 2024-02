La réalisation de la 7ème édition de l’Enquête Démographique et de Santé (EDSM VII) par l’Institut National de la Statistique (INSAT) est en cours depuis décembre 2023 et elle devra prendre fin en mars 2024. Cette enquête est produite par l’INSAT en collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur de la Santé , du Développement Social, et de la promotion de la Femme (CPS/SS-DF-PF). Elle a pour objectif de mettre à disposition des données fiables nécessaires aux planifications des programmes et politiques notamment en matière de santé.

L’enquête démographique et de santé continue est réalisée chaque 5 ans, son but est de renseigner et actualiser les informations statistiques sur les caractéristiques socio-sanitaires de la populations au Mali. Des données utilisées dans l’élaboration, la planification, la mise en œuvre ainsi que le suivi- évaluation des politiques et programmes de développement notamment en matière de programmes et politique de santé.

Il s’agit d’une étude quantitative transversale dont les résultats seront représentatifs au niveau national et régional. Près de 300 agents enquêteurs sont mobilisés pour collecter les informations auprès des populations cible que sont les chefs de ménages, des femmes de 15 à 49, les hommes de 15 à 59 ans et les enfants de 0 ) 59 ans dans l’ ensemble des ménages du Mali.

Ladite enquête va renseigner sur des points entre autres : accès à l’eau et à l’assainissement ; la fécondité ; la mortalité des enfants ; informer sur l’utilisation de la contraceptive ; la santé maternelle et infantile, la consultation prénatale ( CPN) ; la vaccination ; la prévalence des maladies chroniques ; l’éducation ( préscolaire, primaire, secondaire) ; la nutrition des enfants ; la diversité alimentaires des enfants ; la connaissance de la population sur ces maladies le VIH :Sida et les IST ; les violences basées sur le genre ; les mutilations génitales féminines etc.

De plus, l’EDSM VII, va également fournir des informations nutritionnelles et sanitaires à travers les enquêtes menées auprès des populations.

A noter que pour la réalisation de l’EDSM VII 2023, l’INSAT bénéficie de l’accompagnement technique et financier de l’USAID et du Fonds Mondial (à travers PSI/MALI).

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :