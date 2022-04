Le premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, lors de la clôture de l’atelier national de développement de la filière Soja, a pris l’engagement d’ériger le soja en filière stratégique et prioritaire pour le Mali. Cet engagement a été accueilli en grande pompe par tous les acteurs de la chaîne de production de la filière. Ils sont convaincus que ce soutien du chef du gouvernement leur permettra d’améliorer la sécurité nutritionnelle et alimentaire des populations des villes et des campagnes du Mali d’une part et de créer des emplois et des revenus pour les femmes et les jeunes d’autre part.

Accompagner la croissance de la filière soja pour améliorer la sécurité nutritionnelle et alimentaire des populations des villes et des campagnes du Mali d’une part, et créer des emplois et des revenus pour les femmes et les jeunes d’autre part tout en faisant de la filière un élément incontournable de l’économie malienne ; aboutir à l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour le développement du soja au Mali, étaient entre autres les objectifs de cet atelier national co-organisé par le ministère du développement rural et ses partenaires, Jatropha Mali International (JMI) et l’Institut International pour l’Agriculture Tropicale (IITA).

Après ses mots de bienvenue, le premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a signalé qu’il se réjouit de prendre note des résultats de cet atelier national qui a confirmé le caractère hautement structurant du soja, à travers ses dimensions économique, agronomique, environnementale, afin de contribuer à la sécurité alimentaire. « J’ai aussi noté avec grand intérêt la dimension sociale de cette nouvelle filière, notamment à travers l’inclusion des jeunes et des femmes très nombreuses dans la production et la transformation du soja », a-t-il exprimé, avant de mentionner que la fourniture d’aliment animal que permettra cette culture sera très bénéfique à la consolidation de la paix entre les populations d’éleveurs et de producteurs dans les zones de production. « Votre atelier a abouti à l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour le développement du soja au Mali. Je sais que mon gouvernement et notamment le département en charge de l’agriculture seront associés à votre plaidoyer. Soyez d’ores et déjà rassurés que mon gouvernement et moi-même, confirmons ici par ma présence la décision d’ériger le soja en filière stratégique et prioritaire pour notre pays », a-t-il annoncé.

Le premier ministre n’a pas été insensible aux chiffres que le secteur pourra générer. Ainsi, a-t-il indiqué qu’ils sont impressionnants : en effet, les revenus potentiellement générés par la filière soja par an au Mali seront de plus de 390 milliards de FCFA, dont 30 milliards de masse salariale bénéficiant à 43000 emplois directs et des emplois saisonniers supplémentaires pour environ 10% des agriculteurs, dont 35% de femmes, et 90 milliards de recettes additionnelles fiscales et sociales annuelles pour l’Etat. Youssouf Traoré, le vice-président de JMI, et le Président de JMI, ont tous loué la dextérité du Gouvernement malien qui, par cet engagement, fait du soja une filière viable, fiable et porteuse de richesse.

Moussa Samba Diallo

